Ierse privacytoezichthouder gaf in 2022 ruim miljard euro aan boetes aan Meta

De Ierse privacytoezichthouder deelde in 2022 voor ruim een miljard euro aan boetes uit, waarvan het grootste gedeelte aan Meta. De Data Protection Commission nam 9370 nieuwe zaken in behandeling en rondde er 10.008 af, naast 246 zaken die de landsgrenzen overschreden.

DPC boetes in 2022De Ierse privacywaakhond, de Data Protection Commission, schrijft dat in zijn jaarverslag over 2022. Daarin schrijft de DPC het afgelopen jaar zeventien grootschalige onderzoeken te hebben gedaan en voor meer dan een miljard euro aan boetes te hebben opgelegd. Twee derde van de boetes die vorig jaar in heel Europa zijn uitgedeeld op het gebied van de AVG, komen van de DPC, zegt de toezichthouder. Dat komt omdat grote techbedrijven hun hoofdkantoren in Ierland hebben zitten, vaak vanwege belastingtechnische redenen.

De toezichthouder rondde in 2022 10.008 zaken af en verwerkte 9370 nieuwe zaken. De hoeveelheid nieuwe aangenomen zaken is een afname van veertien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De DPC ontving in 2022 5828 datalekmeldingen. Dat is een afname van twaalf procent ten opzichte van 2021. Dat is slechts een deel van het aantal datalekmeldingen in Nederland, dat rond de 25.000 per jaar ligt, maar veel meer dan de ongeveer 1500 meldingen die jaarlijks in België worden gedaan.

De DPC rondde vorig jaar 245 internationale onderzoeken af. Dat zijn onderzoeken naar aanleiding van een klacht of melding uit een ander land, maar waar de Ierse toezichthouder de leiding in krijgt omdat daar het hoofdkantoor van het bedrijf staat. Volgens het zogenaamde eenloketmechanisme van de AVG moet in zo'n geval één toezichthouder het onderzoek leiden, al zijn er in de afgelopen jaren steeds meer onderzoeken waarbij dat niet per se de toezichthouder hoeft te zijn van het land met het hoofdkantoor. In nog eens twintig grensoverschrijdende onderzoeken was de DPC een betrokken partij.

De DPC deelde relatief weinig boetes uit, maar die leverden wel veel geld op. De overgrote meerderheid van het totaalbedrag was voor Meta; dat kreeg 1,077 miljard euro aan boetes. Instagram kreeg vorig jaar september de hoogste boete van 405 miljoen euro voor het publiceren van persoonlijke gegevens van kinderen. Twee maanden later kreeg moederbedrijf Meta een boete van 265 miljoen euro vanwege het scrapen van data van 533 miljoen gebruikers. In december volgden er nog eens twee boetes voor Meta met een totaalbedrag van 390 miljoen euro. Daarnaast werden er nog vier andere boetes opgelegd aan onder andere de Bank of Ireland en een koeriersbedrijf, maar die vier boetes bedroegen in totaal 583.000 euro.

De Ierse toezichthouder krijgt de laatste jaren veel kritiek van onder andere andere Europese privacytoezichthouders. De DPC zou niet hard genoeg optreden tegen met name grote techbedrijven. Bij de sancties die de DPC dit jaar oplegde zijn in de meeste gevallen geen boetes gegeven, maar wel corrigerende maatregelen opgelegd.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 07-03-2023 13:46 38

07-03-2023 • 13:46

38

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Reacties (38)

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david-v
7 maart 2023 14:01
De winst was ruim 40 miljard in 2021. Betalen en doorgaan is wellicht een strategie die meer winst oplevert dan aan alle regels voldoen en daardoor minder inkomsten genereren.
coen254 @david-v7 maart 2023 14:30
Ierland is 0.06% van de wereldbevolking. Die boetes zijn 2,5% van Facebooks winst of 0,86% van de omzet. Ierland lijkt me eigenlijk goed bezig op deze manier, en is daarmee dus ook zeker niet meer winstgevend voor Facebook.
david-v
@coen2547 maart 2023 14:36
Dat komt omdat meta in Ierland gevestigd is en de Ireland's Data Privacy Commissioner is de lead EU privacy regulator voor Meta
Zoop @coen2547 maart 2023 15:32
Zoals david ook opmerkt, dat komt omdat ze voor europa daar dus gevestigd zijn, en je er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat dit voor heel europa is, niet alleen Ierland, dus is je percentage een behoorlijk stukje lager.
Zoop @david-v7 maart 2023 14:11
Bezos is zn huis aan het verbouwen, kan auto niet voor huis parkeren, pleurt em op de straat. Krijgt een boete. En nog een ... en nog tig

Zoiets is voor zo'n persoon geen boete, hij ziet dat als kosten dat hoort bij het verbouwen van zn huis.

Dat is met deze boetes niet anders, the cost of doing business, als dat onder de streep nog steeds winst geeft, dan kunnen ze dus prima zo doorgaan.

https://www.theverge.com/...ment-home-parking-tickets
Gunneh @Zoop7 maart 2023 14:18
Zelfde met snelheidsboetes. Voor de rijke is het geen boete maar een vergunning om snel te gaan
Ze moeten meer zoals Finland doen https://www.euronews.com/...comes-to-speeding-tickets
kdekker @Gunneh7 maart 2023 14:27
Deze discussie is al veel vaker voorbijgekomen, ook hier op tweakers. Boete naar draagkracht is een fiscaal aspect gaan verwerken en m.i. net zoiets als politiek bedrijven via de fiscus.

Er zit natuurlijk wel iets geks in 'overleg aub eerst maar uw jaarstaatjes, winst op beleggingen, hoeveel aandelen u heeft etc' en dan heffen wij een boete. Bij de 'groten' op deze aarde is inkomen zeker niet alleen inkomen uit werk, of eerder, juist niet. Ga justitie niet opzadelen met een fiscaal probleem.

Net zo goed dat fiscaliteit in eerste plaats naar draagkracht en rechtvaardig moet zijn. Dat is bij de politiek ook al aardig uit het oog verloren. Net zo goed als justitie opzadelen met fiscale zaken, moet je de fiscus niet opzadelen met inkomensproblematiek (wat allereerst een politieke keuze is).

Dat er mensen zijn die ongeacht de hoogte van een boete, ergens lak aan hebben (daarvoor hoef je geen vermogende persoon te zijn, ook in ander opzicht zijn er mensen die lak hebben aan regels, ook mensen zonder inkomen), wil nog niet zeggen dat je dit op deze manier op moet lossen. Er zijn ook problemen die meer maatschapelijke problemen zijn (zoals normen en fatsoen) die je niet met regels over boetes door een overheid gaat oplossen. In die zin is het gedrag van meta (en vele andere bedrijven en overheden die geen 'rem' hebben op data verzamelen') meer een ethisch probleem. Er brand kennelijk nergens meer een moreel lampje dat 'iets niet kan'.
geert1 @kdekker7 maart 2023 14:52
Als de boete hoger is dan de winst dan gaan bedrijven volgens mij wel veranderen. De overtreding werd specifiek gedaan om geld te besparen, dus zodra diezelfde stap meer kost dan het oplevert is het niet interessant meer. Het doorbreken van privacy-regels is voor Facebook geen doel op zich, maar puur een manier om meer geld en marktaandeel te veroveren.

Dus hogere boetes kunnen in het geval van bedrijfsovertredingen waarschijnlijk wel helpen. De motivatie bij regeringen om bedrijven fatsoenlijk te beboeten voor grove overtredingen is er alleen niet altijd. Neoliberale overtuigingen binnen regeringen, en lobby's die dat verder aanwakkeren, hebben volgens mij de boetes historisch zo laag gehouden, en hebben veel nuttige regulering lang tegengehouden. Vóór 1940 hoefden mijn- en fabriekseigenaren zich zelfs bijna nergens druk om te maken en konden ze kinderen vermoorden aan de lopende band. De periode ~1945-1970 was de enige tijd dat er serieus verbetering kwam in de omgang met grote bedrijven; het opbreken of opdoeken van bedrijven was toen ook een meer reële optie en de bescherming van de economie kende toen grenzen. Sinds die periode is die grip weer verslechterd, vooral in nieuwe markten die altijd lastig te reguleren zijn. Met alle gevolgen van dien.

De laatste ~10 jaar horen we vaker over boetes die een percentage zijn van de omzet, wat al meer in de richting komt. De hoogte van boetes loopt nu ook af en toe in de miljarden. Dus misschien zit er enige verbetering in, maar dit mag verder omhoog met hogere percentages van de omzet als boete.

De discussie over meer volksgerichte boetes zoals bij te hard rijden is net even een ander onderwerp, met eigen haken en ogen. Te hard rijden wordt niet specifiek gedaan om geld te besparen bijvoorbeeld, of meer geld te verdienen. Bij overtredingen zoals wat Facebook doet met privacy gaat het wel specifiek om geld verdienen of besparen. Dan kan het echte verandering opleveren als die overtreding veel duurder wordt om te maken.

Ten slotte: er wordt altijd politiek bedreven via de fiscus. Welke belastingen er bestaan, welke schijven er zijn, welke percentages en welke uitzonderingen; dat is allemaal zo politiek als het maar kan.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 07:40]

kdekker @geert17 maart 2023 16:40
Moraliteit ga je niet afdwingen met boetes. Op z'n hoogst stel je minimale kaders. Zelfs met de bankencrisis zeiden de banken: 'maar we doen niets wat verboden is'. En meer regels (om die lijst verboden uit te breiden) i.c.m. sancties zijn zeker nuttig, maar nogmaals, vormen geen moreel kompas. Dus ja, het is nodig en nee, het gaat van Facebook geen eerlijker bedrijf maken.

Uiteraard is een deel van de fiscus politiek gedreven. Zoals je zelf zegt, aantal schijven en bijbehorende percentages. Dat is terecht en bedoelde ik niet. Ik bedoelde (dat had ik dus duidelijker kunnen zeggen): 2 verdieners met hetzelfde inkomen betalen (veel) minder belasting dan 1 verdieners. Ander voorbeeld: door de vele heffingskortingen (i.p.v. een belastingvrije voet, per persoon, of per gezin, waar je kinderen ook meetelt, wat een soort minimum inkomen is, waaraan de overheid niet mag komen, omdat je 'moet kunnen leven' (=een bedrag om de minimale levensbehoeften te kunnen bekostigen) sturen aan op 'arbeiden is beter'. Ook als dat niet kan (bijv. a.g.v. handicap of mantelzorg).

PS. ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt, waar er alleen maar meer regels kwamen om 'ethisch correct handelen' af te dwingen. Dat ging bijvoorbeeld op den duur over: heb je een familielid die in dezelfde sector werkt. En uiteraard: als iedere werknemer ondertekent (dat was een eis), is daarna het bedrijf eerlijker (lees: voldeed aan de regels van de beurswaakhond in de VS, want dat was de uiteindelijke reden dat iedereen een code-of-conduct moest tekenen).

Regels zijn goed, meer regels niet perse beter. Ethiek, moraal en moreel zit in je, hoor te je hebben, moet je wellicht op geattendeerd worden, maar dwing je niet af met meer en meer regels. De geschiedenis (Google, Facebook, Belastingdienst, crediet crisis) spreekt voor zich.

Al is voor de politiek waarschijnlijk onhaalbaar om tot 1 ethische norm te komen, waar je bedrijven op zou aan kunnen pakken. Definieer maar eens iets als 'bedrijven moeten eerlijk handelen' of 'prudent omgaan met data'. Zeker niet als diezelfde overheid op dit vlak ook e.e.a. heeft uit te leggen.

[Reactie gewijzigd door kdekker op 23 juli 2024 07:40]

geert1 @kdekker7 maart 2023 16:47
Iemand eerlijk maken, of werkelijke ethiek toevoegen, door te bestraffen... Nee, natuurlijk gaat dat niet lukken. Dat is het verschuiven van de doelpaal: het gaat niet om het veranderen van de geest, maar van het gedrag.

De verwachting dat Meta werkelijk zelf pro-actief moreel gedrag zal gaan vertonen is wensdenken, helaas. Als beslissers in grote bedrijven nog een geweten hadden dan waren ze nooit gekomen waar ze zijn, of zouden ze snel ontslagen worden. Grote bedrijven doen bijna niets vanuit wat moreel goed zou zijn; ze zijn uiteraard gedreven door uiterst commerciële doelen.

Maar ze houden zich wel aan wetten met voldoende handhaving en een straf die hoog genoeg is. En dat geeft alsnog veel betere uitkomsten. Kijk naar het verbod op kinderarbeid in grote delen van de wereld, een verbod op lood in de leidingen/verf/brandstof, of de arbeidstijdenwet, enz. Bedrijven veranderen best wel eens als dat wordt afgedwongen en dat heeft soms zeer positieve effecten. De werkelijke moreel veranderen is niet realistisch mogelijk maar positieve effecten zijn nog steeds positieve effecten.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 07:40]

Aldy @kdekker8 maart 2023 14:17
Aan alles omtrent de belasting in je tweede kader ligt een politieke keuze ten grondslag. De fiscus draait uitsluitend op fiscale wetten, behoudens de uitwassen, zoals de toeslagenaffaire. Alle wetten worden door het parlement goedgekeurd en is dus per definitie politiek gedreven, dus niet maar een deel.
jvelite @kdekker7 maart 2023 15:10
Het gaat niet perse over het fiscale aspect. Dat is toevallig in dit geval de manier die werkt.

Het gaat er om dat iemand de boete daadwerkelijk als straf ervaart, en dat kan alleen als het pijn doet. Zolang rijken de boetes niet voelen zijn ze dat dus niet.
Bender @Gunneh7 maart 2023 19:50
Zelfde met snelheidsboetes. Voor de rijke is het geen boete maar een vergunning om snel te gaan
Dit gaat twee kanten op, hoe minder je werkt hoe goedkoper het is om de criminaliteit in te gaan.
litebyte @Zoop7 maart 2023 14:25
Het probleem is dat er met 2 maten gemeten wordt. als een bedrijf als TikTok zo vaak over de schreef zou zijn gegaan was het 'end of business' althans in veel westerse landen. Dan waren de boetes uiteindelijk omgezet in een tijdelijk danwel permanent verbod.

We hebben het hier over een bedrijf dat bewust keer op keer de hand boven het hoofd wordt gehouden al dan niet m.b.v. beinvloeding van politici dat politiek wordt af(om)gekocht en er dus met relatieve fop boetes van af blijft komen. Dat is op zich nog vele malen enger dan facebook (schuilnaam meta) zelf.
Netrunner @david-v7 maart 2023 14:14
Dat zou je denken, maar dat is helaas niet zo. Andere landen zien dit ook en zullen mogelijk in de (nabije) toekomst strenger aan de data/privacy teugels trekken dan dat ze voorheen deden en dus ook bedrijven zoals Meta sneller beboeten en wie weet... harder/hoger beboeten? Ik hoef je niet uit te leggen welk gevaar je dan loopt als je dit als corporate negeert.
PjotrX @david-v7 maart 2023 14:56
Dat zou best wel waar kunnen zijn. John Carmack heeft wel in een interview (ik dacht dat die van Lex Fridman) gezegd dat sommige van zijn ideeën waren afgeschoten omdat ze niet aan sommige privacynormen voldeden. Stel je voor wat een overhead het oplevert als je alle ideeën eerst langs allemaal juristen moet laten gaan. Al betwijfel ik nog steeds dat je dan een miljard aan overhead hebt. Wel kan ik voorstellen dat je dan minder snel dingen op de markt kan brengen (en Meta schijnt daar al langzaam in te zijn vergeleken met vroeger) en daardoor je kans hebt dat de concurrentie je voor is.
BobJung @david-v7 maart 2023 18:17
Het is precies dit dat je op gegeven moment tegen zo een bedrijf als Meta een strafrechterlijke zaak moet beginnen.
Als ik de wet overtreed krijg ik een aantal boetes, op een gegeven moment ga je achter slot en grendel en mag je je business stoppen.
Ik snap dat dit een soort van inkomsten bron is, maar de schade aan je inwoners overstijgt dat ruim.
Wanneer trekken ze de plug uit die zaak en zetten ze de CEO (ierse) achter slot en grendel?
Crahsystor 7 maart 2023 14:17
Zolang bewust illegaal beleid niet leidt tot aansprakelijkheid van bestuurders en de boetes lachwekkend laag blijven procentueel, gaat er niks veranderen. Effectief is het gewoon gedoogbeleid van georganizeerde misdaad. Een boete om het publiek te pleasen en door. Stilletjes op de achtergrond die boete laten verlagen ook nog.
TijsZonderH Nieuwscoördinator @Crahsystor7 maart 2023 15:11
gaat er niks veranderen
Iedere boete gaat gepaard met een verplichting de overtreding aan te passen. Er is dus aantoonbaar op dat gebied wel degelijk wat veranderd.
The Zep Man
@TijsZonderH7 maart 2023 15:59
Dus je komt met alles weg, tenzij je 'gepakt' wordt. De prijs is dan enkel een lichte tik op de vingers en dan pas het stoppen van het illegale gedrag.

Zo zorg je ervoor dat men altijd over de rand heengaat totdat het moment komt (als dat komt) dat men wordt teruggefloten, in plaats van dat ze netjes aan de juiste kant van de lijn blijven.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 07:40]

Maurits van Baerle @TijsZonderH7 maart 2023 16:08
Er gebeurt inderdaad wel degelijk iets. Er zijn op dit moment allemaal nieuwsberichten over Big Tech bedrijven die allemaal aanpassingen aankondigen en veel journalisten nemen dat klakkeloos over als “Bedrijf X stopt met de verkoop van gebruikersgegevens aan Y” terwijl dat uiteindelijk niet gebeurt uit de goedheid van hun hart of respect voor hun slachtoffers gebruikers, het gebeurt omdat het moet van de wet.

Dit is een aardig voorbeeld van hoe tech giganten veranderingen doorvoeren omdat ze daartoe gedwongen zijn: WhatsApp agrees to comply with EU rules, will be more transparent, EU says
kodak
@TijsZonderH7 maart 2023 16:42
Het is alleen een verandering die er al had moeten zijn. Dat is niet zomaar het zelfde als nodige verandering om te voorkomen wat men nog meer 'fouten' maakt. En aangezien er niet slechts 1 foutje was maar zeer grote onacceptabele situaties, lijkt het dus niet bewezen de nodige veranderingen te zijn, eerder dat verantwoordelijken weinig van die boetes leren en daar mee weg komen op kosten van de klanten en slachtoffers.
Cergorach @Crahsystor7 maart 2023 16:02
Zullen we ook jou 4%-5% van je jaar inkomen beboeten voor je verkeersovertredingen? ;) Je reed immers te hard en 5m later weer, 10m later nog een keer...

Ik zie echter in de gelinkte documentatie dat het oa. cases betreft uit 2018 en 2020. Ze zijn in Ierland nu dus een enorme inhaalslag aan het maken die weinig inzicht geeft in de overtredingen per jaar, met de bijhorende kosten...
rbr320 @Cergorach7 maart 2023 16:18
Zullen we ook jou 4%-5% van je jaar inkomen beboeten voor je verkeersovertredingen? ;) Je reed immers te hard en 5m later weer, 10m later nog een keer...
Dat is inderdaad ongeveer hoe het in Finland werkt en persoonlijk vind ik het een goed systeem.
Crahsystor @Cergorach7 maart 2023 19:15
Zo'n beetje het Finse systeem, boetes moeten voelbaar zijn. Tot zover prima. Waar het een beetje mis gaat is dat er bij zo'n snelheidsovertreding geen uitgebreid onderzoek naar gedaan is en er vervolgens structureel te hard wordt gereden.
Dus niet alleen de regels overtreden maar er bewust maanden of jaren voor plannen en precies weten waar en wanneer je te hard gaat rijden én alvast geld opzij zetten voor de boete én een 'verbeteringsplan' zo goed als klaar hebben liggen.
mutsje 7 maart 2023 13:48
Als je kijkt naar de oorlogskas van Meta zullen ze niet echt onder de indruk zijn helaas. En er zullen wel weer eindeloze hoger beroepen volgen waarna de boetes afgezwakt worden.
Xerxes249 @mutsje7 maart 2023 14:01
Ik ben inderdaad meer benieuwd naar de betaalde boete bedragen ipv de opgelegde bedragen.
FrostyPeet 7 maart 2023 14:39
Win/win situatie. Ierland krijgt extra inkomen en Meta doet net of ze het erg vinden. Houden ze nog wel een paar jaar vol vermoed ik. Prima werkverschaffing voor ambtenaren en juridische afdelingen. Levert ook artikels op voor de redacteuren van Tweakers, die dus ook weer wat verdienen.
bilkin2005 @FrostyPeet7 maart 2023 16:25
Hoezo win/win. Dat geld wordt over onze ruggen verdiend.
FrostyPeet @bilkin20057 maart 2023 16:35
Voor zover ik weet zijn Meta websites en diensten gratis, behalve voor abonnementhouders en adverteerders. Van die honderden miljoenen aan geïnde boetes kan aardig wat betaald worden, zelfs na aftrek van juridische kosten.
wever338 @FrostyPeet7 maart 2023 17:13
Gratis" is het finacieel gezien wellicht wel, echter betaal je met jouw datagegevens die ze verzamelen en verkopen aan god weet wie allemaal die het soms ook weer door mogen verkopen, kijk eens bij een willekeurige site bij de cookies en met wie ze allemaal data delen je zal er van schrikken. Soms wel honderden bedrijven.

Hieronder wat linkjes die e.e.a. uitleggen na een korte google opdracht.

https://www.mediahelpdesk...rschillende%20doeleinden.
https://www.vpngids.nl/pr...t-weet-facebook-over-mij/https://www.rtlnieuws.nl/...0je%20likes%20opgeslagen.

Dus gratis nee niet echt, je wordt vermarkt en daarvoor mag jij een dienst gebruiken waar je vaak ook nog wel zonder kan. Het is iniet zo dat meta dit als enige doet, google, microsoft, dpg maar ook websites zoals motorsport.com doen dit in meer of mindere mate.
veltnet 7 maart 2023 14:34
Als een organisatie zo vaak herhalend de fout in gaat, wanneer mag je het dan een criminele organisatie gaan noemen? Tijd om Meta in Europa te verbieden zolang ze de regels blijven overtreden?

[Reactie gewijzigd door veltnet op 23 juli 2024 07:40]

beerse 7 maart 2023 16:29
Met deze bedragen ga ik er meteen van uit dat daar de nodige juristen op gezet worden om ze te verlagen of in ieder geval voor de organisaties met zo min mogelijk pijn te 'voldoen'.

Van al die opgelegde boetes wil ik wel eens weten hoeveel geld er echt is ontvangen en hoeveel er door welke regeling creatief wordt 'voldaan'. Bijvoorbeeld door een deel van de boete te betalen en een ander deel te gebruiken om daarmee het systeem aan te passen bijvoorbeeld.

En uiteindelijk zullen dit soort organisaties altijd dreigen om het land te verlaten. Natuurlijk, ook Ierland is op haar manier een belastingparadijs. En ja, de boetes en de belastingen bij elkaar opgeteld zullen best wel vergeleken worden met de zelfde situatie in een ander land.
rickvdvulkaan 7 maart 2023 14:13
Dit zorgt er ook voor dat ze in ierland maar al te graag meta binnen de grenzen houden. En dus een goede onderhandelingspositie voor ze
B64 @rickvdvulkaan7 maart 2023 20:16
Hoezo dat? Het doel van die boetes is te voorkomen dat het bedrijf nogmaals de fout in gaat, het is dus zeker niet zo dat Ierland die opbrengsten klakkeloos in de begroting kan opnemen.
De belangrijkste reden voor Ierland om Meta binnen de grenzen te hebben is de werkgelegenheid; er werken ongeveer 3000 mensen bij Meta in Dublin en dus is het bedrijf een belangrijke economische factor. Als die werkgelegenheid wegvalt heeft Ierland een groter probleem dan die miljard Euro's aan boetes.
t_captain 7 maart 2023 14:21
Waarmee privacy-boetes van facebook een van de significante overheidsinkomsten zijn. Zie je ze al staan in de miljoenennota, naast de accijnzen?
wever338 7 maart 2023 17:07
Stond op de verkeerde plaats.

[Reactie gewijzigd door wever338 op 23 juli 2024 07:40]

mutley69 7 maart 2023 23:07
Als zoveel sancties niet helpen moeten er zwaardere komen. DNS-blokkades en een verbod om nog toegang te krijgen tot de europese markt voor lange periodes. Verplichte filtering dus - een great firewall tegen sociale media.

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