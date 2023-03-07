Lancering van nieuwe Japanse raket mislukt

Een nieuwe Japanse raket is enkele minuten na de lancering door de missiebeheerders opgeblazen. De tweede trap van de H-III-raket ontstak niet, waardoor de lancering werd opgegeven. De H-III is een nieuwe, goedkope raket, maar een eerdere lancering mislukte ook al.

De H-III steeg kort na middernacht Nederlandse tijd op vanaf het Tanegashima-lanceercentrum in het zuiden van Japan. Zo'n 5,5 minuut na de lancering had de eerste trap van de raket los moeten raken en de tweede trap moeten ontsteken, maar dat gebeurde niet. Daarop besloten de missiebeheerders van het Japanse ruimteagentschap JAXA de raket zelf te vernietigen boven de Stille Oceaan. JAXA onderzoekt nog wat er misging.

Bij de lancering ging ook een satelliet verloren. De raket had de ALOS-3 aan boord, een landobservatiesatelliet die onder andere is bedoeld om informatie te leveren die helpt bij het bestrijden van natuurrampen.

De H-III-raket is de opvolger van de H-IIA. Dat is op dit moment het werkpaard van de Japanse ruimtevaartindustrie, maar naar verwachting wordt die raket volgend jaar uitgefaseerd. De H-III is flexibeler in gebruik. Zo kan het aantal vastebrandstofboosters worden uitgebreid om grotere ladingen de ruimte in te brengen en het aantal LE-9-motoren kan worden uitgebreid. Die motoren bestaan deels uit 3D-geprinte onderdelen.

Daarnaast bestaat de raket uit meer onderdelen die ook in industriële sectoren in Japan, zoals de auto-industrie, worden ingezet. Daarmee moet de raket lanceringen ook flink goedkoper maken. Japan hoopt daarmee beter te kunnen concurreren met SpaceX, dat met de Falcon 9 een veel commerciëlere lanceermarkt heeft opgezet. In tegenstelling tot de Falcon 9 is de H-III echter niet herbruikbaar. Japan verwacht wel dat er in de toekomst meer vraag ontstaat naar Japanse lanceringen vanwege problemen in Rusland. Door de Westerse sancties en door de leveringsstop van Sojoez-raketten aan het Europese Arianespace gaan potentiële klanten op zoek naar een alternatieve lanceerprovider.

Daarvoor moet de H-III wel eerst succesvol zijn, maar deze mislukking is daarin een nieuwe tegenslag. In februari werd ook al een lanceerpoging ondernomen, maar daarbij kwam de raket niet van de grond.