Lancering van nieuwe Japanse raket mislukt

Een nieuwe Japanse raket is enkele minuten na de lancering door de missiebeheerders opgeblazen. De tweede trap van de H-III-raket ontstak niet, waardoor de lancering werd opgegeven. De H-III is een nieuwe, goedkope raket, maar een eerdere lancering mislukte ook al.

De H-III steeg kort na middernacht Nederlandse tijd op vanaf het Tanegashima-lanceercentrum in het zuiden van Japan. Zo'n 5,5 minuut na de lancering had de eerste trap van de raket los moeten raken en de tweede trap moeten ontsteken, maar dat gebeurde niet. Daarop besloten de missiebeheerders van het Japanse ruimteagentschap JAXA de raket zelf te vernietigen boven de Stille Oceaan. JAXA onderzoekt nog wat er misging.

Bij de lancering ging ook een satelliet verloren. De raket had de ALOS-3 aan boord, een landobservatiesatelliet die onder andere is bedoeld om informatie te leveren die helpt bij het bestrijden van natuurrampen.

De H-III-raket is de opvolger van de H-IIA. Dat is op dit moment het werkpaard van de Japanse ruimtevaartindustrie, maar naar verwachting wordt die raket volgend jaar uitgefaseerd. De H-III is flexibeler in gebruik. Zo kan het aantal vastebrandstofboosters worden uitgebreid om grotere ladingen de ruimte in te brengen en het aantal LE-9-motoren kan worden uitgebreid. Die motoren bestaan deels uit 3D-geprinte onderdelen.

Daarnaast bestaat de raket uit meer onderdelen die ook in industriële sectoren in Japan, zoals de auto-industrie, worden ingezet. Daarmee moet de raket lanceringen ook flink goedkoper maken. Japan hoopt daarmee beter te kunnen concurreren met SpaceX, dat met de Falcon 9 een veel commerciëlere lanceermarkt heeft opgezet. In tegenstelling tot de Falcon 9 is de H-III echter niet herbruikbaar. Japan verwacht wel dat er in de toekomst meer vraag ontstaat naar Japanse lanceringen vanwege problemen in Rusland. Door de Westerse sancties en door de leveringsstop van Sojoez-raketten aan het Europese Arianespace gaan potentiële klanten op zoek naar een alternatieve lanceerprovider.

Daarvoor moet de H-III wel eerst succesvol zijn, maar deze mislukking is daarin een nieuwe tegenslag. In februari werd ook al een lanceerpoging ondernomen, maar daarbij kwam de raket niet van de grond.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 07-03-2023 14:14 37

07-03-2023 • 14:14

37

Lees meer

Eerste raket Japans ruimtebedrijf vernietigt zichzelf kort na lancering
Eerste raket Japans ruimtebedrijf vernietigt zichzelf kort na lancering Nieuws van 13 maart 2024
Maanlander JAXA succesvol geland, zonnepanelen wekken geen stroom op
Maanlander JAXA succesvol geland, zonnepanelen wekken geen stroom op Nieuws van 20 januari 2024
Eerste commerciële maanlanding lijkt mislukt, contact met maanlander is verloren
Eerste commerciële maanlanding lijkt mislukt, contact met maanlander is verloren Nieuws van 25 april 2023
Lancering van eerste 3d-geprinte raket is opgeschort na twee mislukte pogingen
Lancering van eerste 3d-geprinte raket is opgeschort na twee mislukte pogingen Nieuws van 12 maart 2023
Japanse ruimtevaartorganisatie laat raket exploderen na mislukte lancering
Japanse ruimtevaartorganisatie laat raket exploderen na mislukte lancering Nieuws van 12 oktober 2022
Japan wil in 2022 robotbal op de maan zetten om het oppervlak te bestuderen
Japan wil in 2022 robotbal op de maan zetten om het oppervlak te bestuderen Nieuws van 28 mei 2021
Japans bedrijf toont solid-state-accu met hoge opslagcapaciteit
Japans bedrijf toont solid-state-accu met hoge opslagcapaciteit Nieuws van 5 maart 2021
Ruimtevaartorganisaties willen sonde naar Mars sturen om ijs in kaart te brengen
Ruimtevaartorganisaties willen sonde naar Mars sturen om ijs in kaart te brengen Nieuws van 4 februari 2021
Container met asteroïdengruis van ruimtesonde Hayabusa2 landt op aarde
Container met asteroïdengruis van ruimtesonde Hayabusa2 landt op aarde Nieuws van 6 december 2020
Japan gaat Mars en zijn manen verkennen met 8k-camera
Japan gaat Mars en zijn manen verkennen met 8k-camera Nieuws van 14 september 2020
Meer producten en artikelen
Wetenschap Japan Ruimtevaart

Reacties (37)

-Moderatie-faq
37
37
23
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
vinkjb 7 maart 2023 15:41
Kan dan voor ze hem laten ontploffen niet de lading in de kop losgekoppeld worden die ze dan nog ergens uit zee kunnen vissen?
jorisvergeerTBA @vinkjb7 maart 2023 17:16
Maar stel dat je dat doet. Dan blijven de raket en sateliet delen ongeveer bij elkaar. Beiden hebben dezelfde snelheid en zonder extra krachten op de delen vallen ze met ongeveer dezelfde boog omlaag. Dan maak je alsnog de sateliet kapot met de explosie.

Anderzijds zou je dan afremhardware op de sateliet moeten installeren. Dat kost gewicht.

Beter maak je er gewoon verzekeraarswerk van.

[Reactie gewijzigd door jorisvergeerTBA op 23 juli 2024 17:45]

RJG-223
@jorisvergeerTBA7 maart 2023 17:42
Beter maak je er gewoon verzekeraarswerk van
Ik denk dat voor een nieuwe raket, waarvan al een lancering is mislukt, de verzekeringspremie redelijk hoog zal zijn. Dan kun je waarschijnlijk beter zelf het verlies voor je rekening nemen...
jorisvergeerTBA @RJG-2237 maart 2023 17:54
Wellicht nog steeds goedkoper dan betalen voor het extra gewicht en engineering om vergelijkbare human safety niveaus te maken voor een brok metaal en chipjes.
vinkjb @jorisvergeerTBA7 maart 2023 19:20
Los koppelen en de raket 10 sec later laten ontploffen, paar flinke parachutes eraan. Doen ze nu toch ook met capsules die terugkomen vanuit de ruimte.
Sjakie2010 @vinkjb8 maart 2023 09:59
Oftewel, zoals de escape pod van Saturn V was bedoeld.
https://www.apollomaniacs.com/apollo/lese.htm
multikoe
@vinkjb7 maart 2023 15:59
Alles dat van een hoogte van meer dan een kilometer in zee valt is kapot. Die klap is enorm. En je zult dan allerlei apparatuur in moeten bouwen om de boel drijvende te houden of af te remmen. Plus een mechanisme om de boel los te koppelen op hoge snelheid. Teveel gewicht, teveel gedoe.
bergsegek @vinkjb8 maart 2023 12:05
de second stage die hem in orbit brengt begint met een kleine 10/15km/s en is de bescherming (fairing) al weggegooid is wordt de sataliet al bloodgesteld aan zijn omgeving. en met zulke snelheden heb je en hele sterke wind krachten waar je mee te maken hebt waardoor de sataliet in stukken wordt getrokken alleen al.
Niet te denken aan de hitte die de frictie veroorzaakt van een reëntry op zoon snelheden. De hitte die hierdoor wordt gegenereerd zou de sataliet doen smelten.

Als de rakket is gelanceerd is het praktisch onmogelijk om bij calamiteiten de sataliet te redden. En wordt er hierom vaak een vrij dure verzekerig afgesloten. om te waarborgen dat de vele miljoenen die zoon ding waard zijn niet verloren gaan.
ByteDelight 7 maart 2023 14:34
Ben benieuwd waar het misgegaan is.
Kwam de brandstof niet aan bij de engines? Werkte de ontsteking niet?
Ben benieuwd naar Marcus House's weekupdate met nieuws hierover.

Hulde aan de open verslaggeving van de Japan ruimtevaartorganisatie!

[Reactie gewijzigd door ByteDelight op 23 juli 2024 17:45]

vinkjb @ByteDelight7 maart 2023 15:40
na de lancering had de eerste trap van de raket los moeten raken en de tweede trap moeten ontsteken, maar dat gebeurde niet
ByteDelight @vinkjb7 maart 2023 16:22
Dat begrijp ik, maar de vraag is waarom de ontsteking niet plaatsvond.
Wat ik meen wel eens gehoord te hebben, is dat als de first stage stopt met branden, en de gehele raket zich nog binnen de dampkring bevindt, er luchtweerstand is waardoor de raket afgeremd wordt, en waardoor dan de brandstof naar de punt van de raket beweegt.
Om die reden ontbreekt er soms brandstof bij de motoren.
Weet niet of dat hier opgaat, maar ben wel benieuwd.
RJG-223
@ByteDelight7 maart 2023 17:39
[...] waardoor dan de brandstof naar de punt van de raket beweegt.
Om die reden ontbreekt er soms brandstof bij de motoren.
Weet niet of dat hier opgaat, maar ben wel benieuwd.
Ik kan me niet voorstellen dat het zo eenvoudig is. Dat zou een beginnersfout zijn. Er is ongetwijfeld een systeem dat ervoor zorgt dat niet alleen de tweede trap voldoende brandstof heeft om te ontsteken, maar ook dat ie blijft branden totdat de versnelling zorgt voor voldoende en stabiele toevoer van meer brandstof.
bergsegek @RJG-2238 maart 2023 12:08
in sommige gevallen worden hier een soort mini solid rocket motors gebruikt om de brandstof beneden in de tank te settelen, geen idee of dit hier ook van toepassing is btw.
al als er volgens het design niet bedoeld was om zo vroeg in de vlucht los te koppelen van de booster stage dan kan het zijn dat dit niet voldoende is.
moonlander @ByteDelight7 maart 2023 18:35
Ik wacht die van Scott Manley wel af
vinkjb 7 maart 2023 14:25
3d geprinte onderdelen?
ByteDelight @vinkjb7 maart 2023 14:35
En? Dat gaat zeker gebeuren.
Sterker nog: https://www.relativityspace.com/
JumpStart @ByteDelight7 maart 2023 14:48
Gaat gebeuren? SpaceX deed het al met hun 3D geprinte SuperDraco motoren. Ok, die zijn alleen dan voor de human-rated (!!) Dragon capsule in plaats van een hele Falcon 9.

En in de Falcon 9 zijn al Merlin 1D motoren gebruikt met een geprinte klep voor de vloeibare zuurstof.
Iblies @JumpStart7 maart 2023 18:42
Het bestaat al in oa de vliegtuigsector wat extreem hoge eisen heeft. In oa (hogesnelheids) treinen worden ook al geprinte onderdelen gebruikt omdat het goedkoper is dan mallen gebruiken en het voldoet aan de gestelde eisen.

3D (metaal) geprinte onderdelen zijn al lang geen sinecure meer. Waar tegenaan wordt gekeken is de grote.
remoendo008 @vinkjb7 maart 2023 15:39
Rocketlab heeft als eerste een ge3Dprinte raketmotor gebruikt voor de lancering van hun raketten en die hebben ondertussen al 100+ successvolle lanceringen achter de rug. 3D printing is wel degelijk een succesverhaal in de space industrie.

https://www.rocketlabusa.com/
SuperDre @vinkjb7 maart 2023 22:39
Het was juist de 2e stap die faalde, en dat was nog een oud model motor.
derikkert 7 maart 2023 15:09
Ik mag hopen dat de volgende lanceringen wel even wat beter gaan. Zo gaat een duur programma de prullenbak in als het doorgaat. Helaas is het niet even staging fixen zoals in KSP :+
KKose 7 maart 2023 15:11
Men leert uit de fouten
RJG-223
7 maart 2023 18:03
Zo'n 5,5 minuut na de lancering had de eerste trap van de raket los moeten raken en de tweede trap moeten ontsteken, maar dat gebeurde niet
Wat ze in de stream zeggen, is dat na de stage separation, de tweede trap had moeten ontsteken, maar dat ze daarvan geen bevestiging hebben ontvangen. Dat suggereert dat de separation goed gegaan is, maar dat er dus daarna een probleem was met de ontsteking. Ook eerder in de stream wordt door de stem op een gegeven moment de separation gemeld. Daarna had ook de ontsteking gemeld moeten worden, maar de stem bleef stil...
MrMarcie 7 maart 2023 18:34
Je kan ook de engelse video linken.
Haruhi 7 maart 2023 14:38
Het ongemak bij de presentatoren ook.
Je kan zien dat ze niet met tegenslagen kunnen dealen.
dakka @Haruhi7 maart 2023 14:43
Er zit vaak maanden/jaren werk aan het lanceren van een raket, als je al dat werk in rook ziet opgaan is dat best wel een flinke klap in je maag.
Night-Reveller @Haruhi7 maart 2023 15:08
Het is ook een beetje Japans, om met veel drama te reageren
Basxt 7 maart 2023 15:32
De uitstoot van zo'n ding mag anno 2023 ook wel wat netter.
peerke1987 @Basxt7 maart 2023 17:49
Als je dit interessant vind, kun je ook eens deze video van Everyday Astronaut kijken;

https://youtu.be/C4VHfmiwuv4
robertlinke 7 maart 2023 14:19
seems like they forgot to "check their staging" :+
rbr320 @robertlinke7 maart 2023 14:24
Ja maar om dan meteen dat hele ding maar op te blazen... Ik bedoel, het is zeker spectaculair, maar beter klik je gewoon even op "return to assembly building"
ByteDelight @rbr3207 maart 2023 14:36
Helaas was er niks te zien ;)
Behalve een second stage die... besloot uit de lucht te vallen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.