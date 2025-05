Maanlander JAXA succesvol geland, zonnepanelen wekken geen stroom op

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA is erin geslaagd om de SLIM-maanlander op het maanoppervlak te laten landen. De zonnepanelen van de maanlander wekken voorlopig geen electriciteit op waardoor de stroom van de ingebouwde accu moest komen.

De Smart Lander for Investigating Moon, ofwel SLIM, is op 20 januari om 00.20 uur lokale Japanse tijd geland op het maanoppervlak. Kort nadat het ruimtetuig kon landen, is er met succes een communicatielijn gelegd. Volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie wekken de zonnepanelen aan boord van de maanlander echter nog geen elektriciteit op. Hierdoor kwam de prioriteit van JAXA eerst op dataverzameling van de maanlander te liggen en werden enkele functies uitgeschakeld. Dat laatste is gedaan om energie te kunnen besparen.

Volgens enkele afgevaardigden van de ruimtevaartorganisatie bestaat er een kans dat de zonnepanelen verkeerd opgesteld staan en hierdoor te weinig zonlicht opvangen. De Japanse ruimtevaartorganisatie hoopt dat er na verloop van tijd meer zonlicht op de zonnepanelen zal vallen, zodat de maanlander weer volledig operationeel kan zijn. "Het duurt ongeveer dertig dagen vooraleer de stand van de zon op de maan verandert", zei Hitoshi Kuninaka, hoofd van het onderzoekscentrum van JAXA tijdens een persconferentie.

De Smart Lander for Investigating Moon is in de nacht van 6 op 7 september gelanceerd en in een baan rond de aarde gebracht. Het betreft een relatief kleine maanlander van ongeveer 1,5x1,5x2m die uitgerust is met onder andere camerasystemen en radartechnologie. JAXA wil met deze maanlander demonstreren dat er ook zeer nauwkeurige landingen op het maanoppervlak mogelijk zijn.