Gerucht: Google brengt Pixel Watch 3 uit in twee formaten

Google is naar verluidt van plan om twee formaten uit te brengen van de Pixel Watch 3. Waar de Pixel Watch 2 net als het originele model een display heeft met een diameter van 41mm, wordt er bij de opvolger ook een grotere uitvoering van de smartwatch verwacht.

9to5Google meldt op basis van ingewijden dat Google twee formaten van de Pixel Watch 3 in ontwikkeling heeft. De smartwatch wordt later dit jaar verwacht, naast de Pixel 9-smartphone. Het is niet bekend wat de precieze afmetingen van de grotere variant zullen zijn. Ook is niet duidelijk of het andere formaat de 41mm-grootte van de voorgangers behoudt. Een grotere behuizing gaat doorgaans gepaard met een groter display. Ook biedt het ruimte voor een grotere accu en wellicht extra sensoren.

Google volgt met het uitbrengen van twee smartwatchformaten het voorbeeld van andere fabrikanten, waaronder Samsung en Apple. De Galaxy Watch6 is bijvoorbeeld verkrijgbaar in 40mm en 44mm, en bij de Galaxy Watch6 Classic gaat het om 43mm en 47mm. Bij de Apple Watch 9 hebben consumenten de keuze uit 41mm en 45mm.