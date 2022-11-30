Wat is het beste Wear OS-horloge?

Inleiding

Wat de Apple Watch is voor de iPhone, moeten nieuwe Wear OS-horloges worden voor Android: een echte partner van je telefoon, met apps op horloge en telefoon die naadloos samenwerken en waarmee je gemakkelijk vanaf je pols met spraak kunt zoeken, opdrachten kunt geven en op berichten kunt reageren. Vorig jaar kregen we met het vernieuwde Wear OS 3 en de Samsung Galaxy Watch 4 een eerste blik op Googles recentste visie op de smartwatch. Een jaar later testen we de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 en de Pixel Watch, het eerste horloge van Google zelf. Beide maken gebruik van Wear OS 3.5 en werken alleen samen met Android-telefoons, maar dat betekent allerminst dat de horloges op hun uiterlijk na identiek zijn. Het was een beetje een vreemde situatie toen Google begin vorig jaar samen met Samsung aankondigde Wear OS weer uit de mottenballen te halen. Googles besturingssysteem voor smartwatches was op dat moment op sterven na dood. Google leek er niet meer naar om te kijken, veel apps werden niet meer geüpdatet en op de Fossil-groep na was er ook vrijwel geen fabrikant die nog Wear OS-horloges uitbracht. Dat veranderde dus met de aankondiging van Wear OS 3 in mei 2021, waarbij Google duidelijk liet weten weer werk te gaan maken van zijn OS voor horloges. Het duurde uiteindelijk tot augustus vorig jaar voordat het eerste Wear OS 3-horloge daadwerkelijk op de markt kwam. Dat was de Samsung Galaxy Watch 4, een horloge waarmee Samsung er alles aan deed om de look-and-feel vooral erg te laten lijken op die van zijn voorgangers, die op Tizen draaiden. Ik was enthousiast over de Galaxy Watch 4, maar vroeg me ook af hoe het nieuwe Wear OS eruit zou zien zonder Samsung-saus. Inmiddels kan ik die vraag beantwoorden. Want hoe Wear OS 3 volgens Google hoort te zijn, is te zien aan de Pixel Watch, het eerste horloge dat Google uitbrengt en dat uiteraard voorzien is van Googles UI en van Fitbit-software voor gezondheidstracking en sportfuncties. De Pixel Watch is niet officieel in Nederland te koop, maar je kunt hem gemakkelijk bij buitenlandse webshops bestellen. Ik kocht het horloge bij Fnac in Frankrijk waar ik 380 euro betaalde voor de wifiversie. Samsungs nieuwe Galaxy Watch 5 is te koop in twee varianten, een normale en een duurdere Pro-variant. Wij kozen ervoor om de Pro-versie te vergelijken met de Pixel Watch, omdat die qua prijs het dichtst in de buurt komt, maar de Galaxy Watch 5 Pro is met een winkelprijs van ongeveer 360 euro nog altijd een paar tientjes goedkoper dan het horloge van Google.

Uiterlijk: rondingen tegenover strakke lijnen

Voordat we naar de software, de mogelijkheden en het dagelijkse gebruiksgemak kijken, is het goed om te beginnen met het uiterlijk van de twee horloges, want daar zijn meteen al grote verschillen te zien. Pixel Watch De Pixel Watch wordt geleverd in een bijna kubusvormige verpakking die geheel van karton is gemaakt. Het helemaal ronde horloge is in één grootte beschikbaar. De kast heeft een diameter van 41mm en is op het dikste punt 12,3mm dik. Het horloge heeft een 1,2"-amoledscherm met een resolutie van 450x450 pixels, dat naadloos overgaat in de omliggende zwarte rand. Het scherm gaat schuil achter Gorilla Glass, dat over de rand van de kast heen krult tot ongeveer halverwege de zijkant van het horloge. Aan de rechterkant springt de digitale kroon in het oog, die dienst doet als draai- en als als drukknop. Boven de crown, weglopend naar de onderkant van het horloge, bevindt zich een tweede fysieke knop. Indien gewenst kan je het horloge ook omdraaien en ‘ondersteboven’ gebruiken, waarbij de knoppen aan de linkerzijde van de kast komen. Dat is vooral fijn voor gebruikers die het horloge om de rechter- in plaats van de linkerpols dragen. Ik kocht de zwarte versie van de Pixel Watch, waarbij ook de zijkant van de behuizing zwart is, net als de voorkant die achter het glas schuilgaat. Behalve in het zwart, is het horloge ook te krijgen in het zilver en warm goud, waarbij die accentkleur terugkomt in de kroon en de zijrand van de behuizing. Het horloge heeft verder eigenlijk geen opvallende kenmerken; er is geen logo op de behuizing aangebracht en van voren bekeken zie je eigenlijk alleen de zwarte, afgronde glasplaat en de kroon. De Pixel Watch maakt gebruik van een nieuw systeem om de horlogebandjes vast te maken, waarbij deze in de behuizing vastklikken, zonder dat er externe bevestigingspunten zichtbaar zijn. Direct naast de bevestigingspunten voor het bandje is een verzonken knop te vinden. Druk je deze in, wat met dikke vingers en korte nagels niet makkelijk is, dan kun je het bandje opzij, over de knop heen schuiven om het los te maken. Het monteren van de bandjes gaat met een omgekeerde beweging: druk de knop in met het uiteinde van het bandje, en schuif dat bandje vervolgens opzij in de behuizing, waarna de knop omhoog springt en het bandje vastzit. Klinkt ingewikkeld? Klopt, en dat is het ook. Maar fraai is het wel, omdat er dus geen externe montagepunten zijn die buiten de kast uitsteken. Tenzij je dat wel wilt, want er zijn optionele ‘klassieke’ bandjes te koop die juist wel (metalen) bevestigingspunten aan de buitenkant van het horloge toevoegen waar vervolgens een normaal 20mm-horlogebandje aan bevestigd kan worden.

Dit ontwerp zorgt ervoor dat het uiterlijk van de Pixel Watch vooral bepaald wordt door het gebruikte horlogebandje en de watchface; de ronde hardware is qua design vooral een leeg canvas. Het standaard siliconenbandje van ons testmodel is net als het horloge zwart van kleur en heeft een sluiting waarvan het design lijkt op het standaard bandje van de Apple Watch. Galaxy Watch 5 Pro De Galaxy Watch 5 is er zoals gezegd in twee smaken. De standaardversie is er in 40 en 44mm. De Watch 5 Pro die wij testen, heeft een diameter van 46mm. Het horloge wordt geleverd in een langwerpige doosje dat geheel van karton gemaakt is. Beide modellen hebben een traditioneel vormgegeven horlogekast met externe bevestigingspunten waar je standaard 20mm-horlogebandjes aan kunt bevestigen. In tegenstelling tot de Pixel Watch heeft de Galaxy Watch 5 rechte zijkanten, strakke lijnen en scherpe hoeken. De Pro-versie van de Galaxy Watch 5 is niet alleen iets groter dan de 44mm-versie van de normale uitvoering; hij is ook dikker, waarbij de rand van de kast ver boven het scherm uitsteekt. De fysieke draairing van van de Galaxy Watch 4 Classic is helaas verdwenen, in plaats daarvan kun je nu langs de binnenrand van de behuizing rond het scherm vegen, om zo door menu’s te navigeren. Dat werkt ook, maar iets minder fijn. De kast van de Pro-versie is gemaakt van titanium, in plaats van het aluminium van het normale model. De 40mm-versie van de Galaxy Watch 5 heeft een 1,2”-scherm met een resolutie van 396x396, terwijl de 44mm-variant en de Watch 5 Pro allebei een 1,36”-scherm met 450x450 pixels hebben. Beide modellen hebben saffierglas, waarbij de Pro-versie gebruikmaakt van een hardere variant. De horloges hebben twee langwerpige knoppen die licht buiten de rechterzijde van de kast uitsteken, en waarvan de bovenste een rode rand heeft. Wat opvalt aan de Watch 5 Pro die wij testen, is dat het het horloge vrij dik oogt. Nu is het horloge met 15mm sowieso zeker niet dun, maar dat wordt optisch extra aangezet door de boven het scherm uitstekende rand en de kaarsrechte, onafgeronde zijkant van de horlogekast. Beide varianten van de Watch 5 worden geleverd met een siliconenbandje, in het geval van de standaard Watch 5 met een normale gespsluiting, terwijl de Watch 5 Pro een vouwsluiting heeft.

Wear OS 3.5

De Pixel Watch en de Galaxy Watch 5 maken allebei gebruik van Wear OS 3.5, een kleine update ten opzichte van versie 3.0 waarmee de Galaxy Watch 4 vorig jaar werd uitgebracht. Wat er precies nieuw of verbeterd is tussen versie 3.0 en 3.5 is helaas lastig te achterhalen, een recente update van de Galaxy Watch 4 naar Samsung One UI 4.5 en Wear OS 3.5 voegde meerdere functies toe, waaronder dualsimondersteuning, de optie om watchfaces als favoriet in te stellen, qwerty-tekstinvoer en de mogelijkheid om tijdens het opstellen van berichten te wisselen tussen keyboard, handschrift en spraakinvoer. Dat lijken grotendeels Samsung-verbeteringen en niet zozeer OS-gebaseerde upgrades. Google Pixel Watch (links) en Samsung Galaxy Watch 5 Pro Wear OS 3.5 bouwt sowieso voort op de basis van Wear OS 3, wat een grote verbetering is ten opzichte van Wear OS 2. Die oude versie was gebaseerd op Android 9, API Level 28; het nieuwe Wear OS 3 is gebouwd op Android 11, API Level 30. Wear OS 3.x gaat een stuk slimmer om met energie dan Wear OS 2, vooral als het gaat om het uitlezen van sensoren die gebruikt worden om bewegings- en hartslagdata te verzamelen. Wear OS 3 gebruikt daarvoor de nieuwe Wear Health Services die op een efficiëntere manier data verzamelen. In een Reddit-post claimt Fossil bovendien dat Google nu veel strengere eisen stelt aan de kwaliteit van de sensordata, wil een horloge Wear OS 3 mogen gebruiken. Dat is toe te juichen, want ik heb in het verleden Wear OS-horloges gezien waarvan de nauwkeurigheid van bijvoorbeeld de hartslag- en gps-data belabberd slecht was. Spotify en Google Maps, beide met het icoontje dat onderaan de watchface getoond wordt als de apps op de achtergrond actief zijn Een belangrijke verbetering voor de gebruiker is de voor Wear OS 3 nieuwe Ongoing Activity API, die het mogelijk maakt om van apps een klein icoon op de watchface te tonen als deze apps niet op de voorgrond draaien. Dit maakt het mogelijk gemakkelijker naar die apps terug te keren en van app te wisselen. Voorbeelden van apps die hier baat bij kunnen hebben, zijn timers, muziekspelers, en sport- en navigatieapps die niet altijd op de voorgrond hoeven te draaien, maar die je wel graag gemakkelijk weer oproept. Wear OS 3 bevat daarnaast veranderingen in de gebruikersinterface. Deze is nu vormgegeven volgens het Material You-ontwerp en maakt gebruik van andere iconen, verbeterde typografie en een eindeloze scrollfunctie voor de tiles. Wear OS 3 biedt daarnaast op systeemniveau de mogelijkheid om de knoppen van het horloge om te draaien, wat fijn is voor linkshandige mensen. Daarnaast heeft Wear OS 3 een verbeterd menu voor snelle instellingen en geeft het de mogelijkheid om de stemassistent op meerdere manieren te activeren. Ook kunnen horlogefabrikanten een eigen UI over het OS heen leggen, een functionaliteit waar Samsung dankbaar gebruik van maakt. Wear OS 3-companionapps van Google en Samsung Wear OS 3-horloges maken niet langer gebruik van de generieke Wear-app van Google om verbinding te leggen tussen smartphone en horloge. Die app was bij Wear OS 2 een vervelend moetje, omdat de meeste fabrikanten er alsnog een eigen app naast plaatsten. Dat zorgde voor onduidelijkheid bij gebruikers, omdat niet altijd duidelijk was welke functies en instellingen in welke app te vinden waren. Met Wear OS 3 is dat verleden tijd: elke fabrikant levert nu een app voor zijn eigen horloge. Google heeft daarvoor een nieuwe Watch-app, Samsung gebruikt de Galaxy Wearable-app en de geüpdatete Fossil Gen 6 maakt nu verbinding via de Fossil Smartwatch-app.

Google en Samsung: twee smaken Wear OS

Wear OS op de Pixel Watch De Pixel Watch gebruikt uiteraard de standaardversie van Wear OS 3.5, vormgegeven volgens Googles Material You-design. Dat design kennen we van Android 12 en maakt veel gebruik van (afge)ronde vormen en gebruikt voor tekst vooral het ranke Roboto-font. In de Watch-app van Google kan je op dit moment standaard kiezen uit negentien verschillende wijzerplaten, met elk verschillende kleur- en themavarianten. Deze watchfaces zijn door Google gemaakt, speciaal voor de Pixel Watch. Veel wijzerplaten hebben aanpasbare complications. Deze kleine, veelal ronde informatieblokjes kunnen extra informatie weergeven, zoals bijvoorbeeld over stappen, batterijpercentage, calorieën, dag en datum, hartslag of shortcuts naar specifieke apps. Zit er niets van jouw gading tussen, dan kun je via de Play Store ook honderden andere wijzerplaten downloaden. Google Pixel Watch Wear OS-interface De interface van Wear OS 3.5 op de Pixel Watch is overzichtelijk. Swipe je vanaf de watchface van boven naar beneden, dan komt van bovenaf een menu met snelle instellingen in beeld, waar je bijvoorbeeld de zaklampfunctie en de vliegtuigmodus kunt inschakelen, het geluid kunt uitzetten of door kunt gaan naar het instellingenmenu. Prominent bovenaan dit menu is een snelkoppeling opgenomen naar Googles Home-app, zodat je binnen een veeg en een druk toegang hebt tot de bediening van bijvoorbeeld de lampen in je huis. Veeg je vanaf de wijzerplaat in omgekeerde richting van beneden naar boven, dan krijg je notificaties te zien. Nofiticaties worden als kaarten onder elkaar weergegeven, waarbij je door op de notificatie te klikken naar de bijbehorende app gaat, net zoals op een Android-telefoon. Veeg je vanaf de watchface naar links of rechts, dan zie je tiles van geïnstalleerde apps. Tiles zijn full screen informatie- of bedieningsschermen die bijvoorbeeld laten zien hoeveel stappen je gelopen hebt of wat het lokale weer is, een tile kan ook knoppen hebben om bijvoorbeeld direct een work-out van de geïnstalleerde fitnessapp te starten. De lijst met tiles is eindeloos, op het moment dat je rond bent, kom je dus weer terug bij de watchface. De kroon van de Pixel Watch laat je door de interface navigeren, net zoals omhoog of omlaag swipen over het scherm dat ook doet. Een druk op de kroon brengt je vanaf elke plek terug naar de watchface. Druk je vanaf de watchface op de kroon, dan opent het overzicht met alle geïnstalleerde apps. Een dubbele klik van de kroon opent Google Pay en als je de kroon lang ingedrukt houdt, opent een menu waar je het horloge kunt uitzetten, rebooten of een SOS-bericht kunt versturen. De tweede knop, die aan de zijkant boven de kroon, toont na een korte klik een overzicht met recente gebruikte apps, waarmee de knop dienst doet als fysieke appswitcher. De knop lang ingedrukt houden activeert Google Assistant. Wear OS en Samsung One UI De Samsung Galaxy Watch 5 maakt net als zijn voorganger gebruik van Samsungs One UI, waardoor de look-and-feel anders is en de menustructuur op een aantal punten wezenlijk anders in elkaar steekt. Als je vanaf de watchface naar beneden swipet, krijg je net als bij de Pixel Watch een menu met snelle instellingen, met shortcuts tot een aantal apps en functies. Anders dan bij de Pixel Watch is dit menu dat Samsung ‘Quick Panel’ noemt, niet verticaal scrollbaar, maar bestaat het uit naast elkaar geplaatste pagina’s waar je horizontaal doorheen navigeert. Samsung Galaxy Watch Wear OS 3-interface Veeg je vanaf de watchface van links naar rechts, dan krijg een of meer tegels met notificaties te zien, een actie waarvoor je bij de Pixel Watch dus van beneden naar boven moet swipen. Maak je die beweging bij de Galaxy Watch 5, dan krijg je in plaats van notificaties een gridview met iconen van alle geïnstalleerde apps, terwijl dat appoverzicht bij de Pixel Watch achter de drukfunctie van de kroon schuilgaat. Vanaf de watchface van rechts naar links swipen, levert ook bij Samsung toegang tot alle beschikbare tiles. In tegenstelling tot de Pixel Watch is dit bij de Galaxy Watch 5 dus geen eindeloos menu waarin je automatisch weer bij de watchface terugkomt. De Galaxy Watch 5 heeft twee langwerpige knoppen aan de rechterzijde van de behuizing. Beide knoppen hebben meerdere functies. De bovenste knop, de ‘starttoets’, brengt je na een korte druk altijd terug naar de watchface. Houd je de knop langer ingedrukt, dan wordt daarmee standaard de Bixby-spraakassistent geactiveerd, maar je kunt deze ook zo configureren dat die je Google Assistant oproept. Druk je de knop snel tweemaal achter elkaar in, dan brengt dat je standaard terug naar de laatst gebruikte app, maar je kunt elke geïnstalleerde app aan deze dubbelklik koppelen. De onderste knop doet dienst als terugknop. Je kunt er echter ook voor kiezen om met één druk een overzicht van pas gebruikte apps te tonen. De onderste knop heeft geen dubbelklik- of langklikfunctie.

Google x Fitbit

Sinds begin vorig jaar is Fitbit onderdeel van Google. Fitbit was voor de overname een zelfstandige fabrikant van wearables die vooral gericht waren op mensen die en actieve levensstijl ambiëren, maar niet per se in de categorie diehardsporter vallen. Fitbit heeft zowel grotere smartwatches als compacte fitnesstrackers in zijn programma, die allemaal gebruikmaken van Fitbits software. Die software zit goed in elkaar. Fitbit biedt duidelijke inzichten in slaap en stress, spoort je aan voldoende te bewegen en biedt ondersteuning voor een vrij groot aantal sporten waarvan je na registratie op het horloge, achteraf in de app duidelijke samenvattingen krijgt. Wat Google precies wilde met de overname van Fitbit, bleek lang onduidelijk. Google maakte tot de introductie van de Pixel Watch geen eigen wearables, maar had met Google Fit al wel een app die overlappende functionaliteit bood met die van Fitbit. Bij Android Wear 2.0-horloges werd Google Fit standaard gebruikt als platform om zaken als stappen, slaap en sportactiviteiten te loggen.

Bij de Pixel Watch is dat niet langer het geval: het horloge wordt met de software van Fitbit geleverd en niet met Google Fit. De Pixel Watch gebruikt Fitbits platform voor het vastleggen van stappen, verbruikte calorieën, ademhalingsfrequentie, hartslag, hartslagvariabiliteit, stress, herstel, slaapduur, slaapfasen en sportactiviteiten. Daarnaast kan het horloge handmatig ecg-filmpjes maken, een functie die bij steeds meer horloges is te zien. Om deze functionaliteit te gebruiken moet je naast de Watch-app, ook de app van Fitbit op je smartphone installeren. De Pixel Watch is daarmee eigenlijk dus een Fitbit, maar dan met Wear OS als onderliggend platform in plaats van Fitbit OS. Een aantekening is dat een aantal functies van de recente Fitbit-smartwatches (nog) niet op de Pixel Watch beschikbaar zijn, zoals metingen van de bloedzuurstofverzadiging, huidtemperatuur en continue meting van hartritmeafwijkingen. Ook data voor de ‘herstelscore’ die Fitbit bij haar nieuwste generatie horloges berekent, ontbreekt bij de Pixel Watch. Onduidelijk is of deze functies later wel toegevoegd worden. De benodigde hardware, inclusief temperatuursensor, is in ieder geval in het horloge aanwezig. Premium tegen meerprijs Wat in ieder geval hetzelfde is als bij Fitbit-horloges, is dat je basisinzichten gratis te zien krijgt, maar dat je een abonnement op Fitbit Premium moet nemen voor geavanceerde slaapanalyse, Fitbits dagelijkse herstelscore, een gezondheidsrapport in pdf-vorm, gezondheidsinzichten over een langere periode en een uitgebreide catalogus met videowork-outs. Fitbit was de eerste fabrikant die én de volledige prijs voor zijn hardware rekende én bovendien een maandelijkse fee vroeg voor toegang tot alle inzichten van die horloges. Google zet dat dus ongewijzigd door: net als bij Fitbit-horloges moet je 8,99 euro per maand betalen om toegang te krijgen tot alle gegevens. Dat je extra moet betalen voor toegang tot de trainingsplannen en bijbehorende video’s, vind ik geen probleem, maar dat je met de standaardversie niet verder dan zeven dagen in het verleden kunt terugkijken, is een beperking die het onmogelijk maakt om trends te herkennen in bijvoorbeeld je slaappatroon, rusthartslag en stress. Ook met Premium krijg je deze inzichten alleen voor de laatste 90 dagen, waar andere fabrikanten deze data gratis én onbeperkt terug in de tijd aanbieden. Ik hoop dat Fitbit, en nu dus Google, geen trendzetter wordt met deze vorm van data verstoppen achter een betaalmuur. Fitbit-app (klik voor vergroting) Dat gezegd hebbende, zit de software van Fitbit goed in elkaar. De app geeft overzichtelijke informatie over stappen, gelopen afstand, verbruikte calorieën en het aantal trappen dat je per dag loopt. De Pixel Watch analyseert daarnaast (automatisch) in hoeverre je gestrest bent op basis van hartslagvariabiliteit, rust- en slaaphartslag. De Pixel Watch kan bloedzuurstofverzadiging meten, maar doet dit (nog) niet of in ieder geval niet helemaal. Het is momenteel niet mogelijk om te zien wat het exacte bloedzuurstofpercentage is, maar de app geeft bij de slaaprapporten een grafiek weer met ‘geschatte bloedzuurstofsaturatie’, zij het zonder waarden op de y-as van die grafiek. Het zal waarschijnlijk met medische certificering te maken hebben dat deze functie nog niet volledig beschikbaar is. Slaapanalyse De slaapanalyse van Fitbit is uitgebreid en staat bekend als vrij nauwkeurig. Fitbit geeft via het slaapdashboard inzicht in slaapduur en slaapfasen, en analyseert aan de hand van hartslagdata hoe goed het herstel gedurende de slaap is geweest. Uit die drie ingrediënten destilleert de software een slaapscore die op een schaal van 0 tot 100 aangeeft hoe goed je geslapen hebt. Over het algemeen komt die score vrij goed overeen met hoe ik mijn slaap en mate van uitgerustheid ook inschat. Fitbit-app (klik voor vergroting) Sport Fitbit richt zich met zijn horloges op een brede doelgroep van consumenten die een gezonde levensstijl willen, maar niet per definitie op zoek zijn naar de meest uitgebreide sportanalyse. Voor de Pixel Watch geldt precies hetzelfde. De Ftibit Exercise-app op de Pixel Watch biedt meer dan 30 verschillende work-outs, variërend van wandelen, hardlopen en fietsen tot yoga, vechtsport, tennis en suppen. Waar ik minder enthousiast over ben, is wat je te zien krijgt als je een work-out start. Als je bijvoorbeeld hardlopen selecteert, heb je de mogelijkheid om een open sessie te starten of te kiezen voor een tijd-, afstand-, of calorieëndoel. Gestructureerde work-outs zoals bijvoorbeeld intervalsessies worden niet ondersteund, wat echt een gemis is voor mensen die naar een doel toe trainen. Ook de data die je tijdens het sporten te zien krijgt, is niet geweldig. Tijdens het hardlopen zie je groot boven in beeld de verstreken tijd, met kleiner daaronder afstand, hartslag en tempo. En klein is daarbij écht klein, want deze drie metrics staan naast elkaar op het bescheiden 1,2”-scherm. Je kan opzij swipen voor een scrollbare pagina met meer gegevens, maar navigatie door een scollbare pagina werkt niet prettig tijdens het sporten. De datavelden van de Fitbit-app tijdens 'hardlopen' op de Pixel Watch Uiteraard ben je vrij om andere apps te installeren om sport te registeren. De nieuwe app van Strava vind ik bijvoorbeeld een stuk praktischer dan die van Fitbit. Het nadeel is wel dat de data dan dus niet in Fitbits overzichten terechtkomt, tenzij je beide apps tegelijkertijd work-outs laat registreren. Dat is mogelijk, maar werkt niet altijd foutloos. Fitbit-work-outsamenvatting (klik voor vergroting) In de Fitbit-app is na een training uitgebreide informatie over onder andere afstand, tempo, aantal stappen, hartslagdata, gebruikte energie en tussentijden te vinden. Data is indien gewenst ook automatisch of handmatig naar diensten van derden zoals Strava te exporteren en Fitbit biedt ook een webportal waar je dashboards en activiteiten op een groter scherm kunt bekijken en analyseren. Daarnaast biedt Fitbit via zijn app voor Premium-gebruikers een groot aantal videowork-outs voor onder andere cardio, kracht en yoga. Het gros van deze work-outs is helaas alleen beschikbaar als je een Premium-account hebt.

Samsung Health

Samsung gebruikt al jaren zijn eigen Health-app, zowel in combinatie met zijn smartphones als smartwatches. De Galaxy Watch 5 kan op het gebied van gezondsheidstracking alles wat zijn voorganger ook kon, maar maakt gebruik van een verbeterde hartslagsensor die nauwkeurigere data moet opleveren. Hoe het met die nauwkeurigheid zit, lees je verderop in deze review. De Health-app voor Android en de functionaliteit voor gezondheids- en sportregistratie op de Galaxy Watch 5 zijn grotendeels gelijk, met een paar uitbreidingen en verbeteringen. Samsung Health-app (klik voor vergroting) De Watch 5 meet net als zijn voorganger gedurende de nacht tijdens de slaap continu het bloedzuurstofgehalte; overdag doet het horloge dit nog altijd niet. De data van deze metingen liet tijdens mijn testperiode regelmatig rare pieken naar beneden zien, die andere wearables niet registreren. Op dit punt is de Galaxy Watch 5 in mijn ervaring dus nog niet betrouwbaar. De slaapherkenning is wel verbeterd: in tegenstelling tot zijn voorganger lijkt de Watch 5 stilzitten niet langer incorrect als slaap te herkennen, waardoor de daadwerkelijke slaapduur beter wordt ingeschat. Gebleven is ook de mogelijkheid om ecg-filmpjes te maken, een functie die net als bij het vorige model goed werkt. Ook meegenomen van de Watch 4 zijn de metingen van bloeddruk en lichaamssamenstelling. Lees vooral onze review van de Galaxy Watch 4 voor meer informatie hierover; de resultaten van deze metingen zijn vergelijkbaar met die van het vorig model. Daarmee bieden ze aardige inzichten, maar laten opeenvolgende metingen te grote schommelingen zien om er blind op te varen. Samsung Health-app (klik voor vergroting) De Galaxy Watch 5 Pro heeft een aantal nieuwe functies die de Watch 4 en de normale variant van de Watch 5 niet hebben: de mogelijkheid om routes in te laden en een trackbackfunctie om tijdens een sportactiviteit terug naar het startpunt te navigeren. Dat inladen van routes is nogal omslachtig: je moet er eerst een GPX-file voor maken, bijvoorbeeld op basis van een vorige work-out of een externe app. Vervolgens moet je deze GPX op je smartphone downloaden en via het bestandbeheer met Samsung Health openen. De Health-app vraagt vervolgens of je de GPX als route wilt gebruiken voor een wandel- of fietsactiviteit; andere sporten worden niet ondersteund. Laad je de route in dan krijg je deze keurig op een kaart te zien, waarbij je via het horloge gesproken routeaanwijzingen krijgt. De trackbackfunctie werkt op vergelijkbare wijze: wanneer je op enig moment tijdens een work-out via de kortste route terug naar het startpunt wilt, helpt trackback je met een visuele weergave op de kaart en met gesproken aanwijzingen terug naar het beginpunt. Dataschermen tijdens sportregistratie op de Galaxy Watch 5 Sportregistratie op de Galaxy Watch werkt goed en het horloge biedt overzichtelijke dataschermen die je bovendien naar eigen wens kunt aanpassen. Samsung heeft ook een audiogids ingebouwd, waarbij je via spraak na elke kilometer een samenvatting van de belangrijkste gegevens opgelezen krijgt. In onze review van de Galaxy Watch 4 klaagden we vorig jaar dat dat horloge hartslagdata niet elke seconde wegschreef, maar dit met willekeurige intervallen van vijf tot twintig seconden deed. Dat is inmiddels niet het geval meer: de Galaxy Watch 5 slaat zowel locatie- als hartslagdata elke seconde op. Samsung Health-work-outsamenvatting (klik voor vergroting)

Gebruiksgemak en accuduur

De vorige pagina's gingen over de functies van de horloges, maar minstens net zo belangrijk is natuurlijk hoe het gebruiksgemak in de praktijk is, met als onderdeel daarvan ook de werkduur op een acculading. De Google Pixel is zoals eerder gezegd in één maat beschikbaar: een 41mm-kast en 1,2”-scherm. Dat klinkt klein, en dat is het ook. De Pixel Watch is bovendien lekker dun en mede dankzij de afgeronde zijkanten oogt het horloge nog kleiner dan hij is; dat is fijn voor mensen met kleine polsen. In tegenstelling tot veel andere smartwatches zal de Pixel Watch vrijwel iedereen goed passen. Het nadeel van het kleine scherm is uiteraard dat het klein is. Het scherm heeft bovendien brede bezels en is dus kleiner dan het lijkt. Die bezels vallen in de praktijk gelukkig niet zo op: Wear OS maakt veel gebruik van zwarte achtergronden waardoor het scherm onzichtbaar in de randen overloopt. Ik heb het horloge een aantal weken non-stop gebruikt en het scherm is na die periode nog geheel krasvrij. Houd er wel rekening mee dat het gebruikte Gorilla Glass harder is dan normaal glas, maar weldegelijk bekrast kan raken en kan breken. Dat laatste is een risico, omdat het glas zonder enige bescherming helemaal om de buitenkant van de kast heen loopt. Google heeft de Pixel Watch gebouwd rond de Exynos 9100-10nm-processor van Samsung, een oud beestje uit 2018. Deze processor wordt bijgestaan door een zuinige Cortex M33-coprocessor, die moet helpen om taken van de relatief onzuinige Exynos-processor over te nemen, met als doel zo energie te besparen en de 290mAh-accu niet al te snel leeg te trekken. Dat lukt helaas niet best. Met de always-onfunctie van het oledscherm uitgeschakeld en ook de luisterfunctie van Google Assistant inactief, haalde ik tijdens mijn testperiode maximaal 24 uur op een acculading, maximaal, want soms raast de Pixel Watch ook sneller door de beschikbare accucapaciteit heen. Deels lijkt dat verklaarbaar: wanneer je media afspeelt of gebruikmaakt van Google Maps op je telefoon, start het horloge (op de achtergrond) automatisch een companionapp op die mediabediening en navigatieondersteuning vanaf het horloge biedt. Zelfs wanneer je die apps niet op de voorgrond laat draaien, lijken ze wel een grote wissel op de accu te trekken. Nadat ik Google Maps op mijn telefoon gebruikt had en vergeten was de route te beëindigen, trok de Pixel Watch zijn accu in de opvolgende uren bijvoorbeeld met 11 procentpunt per uur leeg. Hetzelfde beeld bemerkte ik wanneer ik YouTube of Spotify gebruikte op mijn telefoon; ook dan verbruikt de Pixel Watch aanzienlijk meer energie dan normaal. Opvallend is dat ook andere gebruikers bij vergelijkbare instellingen langer met een acculading lijken te doen. Onder andere op Reddit zijn gebruikservaringen te lezen die overeenkomen met die van mij, maar ook van mensen waarbij de Pixel Watch het gemakkelijk meer dan een dag volhoudt. Met het de always-onfunctie van het scherm ingeschakeld en de microfoon geactiveerd om continu te luisteren naar het ‘Hey Google’-wakeword van de Google Assistant, neemt de accuduur nog verder af en is de koek na ongeveer 18 uur wel op, en soms ook sneller. Dat is jammer, want de Pixel Watch zit verder goed in elkaar. Ondanks de wat oudere soc laat het horloge snel navigeren door de interface en starten apps snel op. Notificaties worden duidelijk weergegeven, waarbij je gemakkelijk via een onscreenkeyboard of met tekst-naar-spraak kunt reageren. De integratie van Google Pay werkt eveneens foutloos; betalen vanaf je horloge is geen probleem met de Pixel Watch. Ook de digitale kroon werkt fijn en biedt goede haptische feedback. Ook de verzonken tweede knop is makkelijk in te drukken en heeft een fijn klikgevoel. Hoewel ik liever een wat groter scherm zou hebben, is de kwaliteit en scherpte van het oledscherm erg goed. Ook de microfoon werkt prima, als je via het horloge belt, ben je voor de ander prima verstaanbaar. Andersoms kan dat was lastiger zijn, want het speakertje in de Pixel Watch kan beter. De Galaxy Watch 5 Pro is fors groter, wat hem minder geschikt maakt als je een smallere pols hebt. Het horloge is zoals eerder gezegd ook vrij dik, waardoor je hem makkelijk stoot. Gelukkig kan de titaniumbehuizing tegen een stootje, ook na langdurig gebruik heeft ons testmodel nog geen krassen of butsjes. Het gebruiksgemak van de Galaxy Watch is wat ons betreft minimaal net zo goed als dat van de Pixel Watch. Zoals beschreven werken een aantal zaken net even anders en ik vind het appoverzicht van Samsung, waarbij apps als iconen op een grid worden weergegeven, wat fijner werken dan de lijstweergave van de Pixel Watch. Het grotere scherm van de Watch 5 Pro maakt navigeren door de interface en vooral het selecteren van kleine menuitems of complicaties op de watchface iets makkelijker. De Watch 5 Pro maakt gebruik van dezelfde Samsung Exynos W920-5nm-soc als zijn voorganger en beschikt over 16GB geheugen. Dat is de helft van wat de Pixel Watch aan boord heeft. In de praktijk zal dat geen nadeel zijn, tenzij je veel muziek lokaal op het horloge wilt opslaan. Verdere functionaliteiten zoals Google Pay en Google Assistant zijn ook gewoon op het horloge van Samsung aanwezig en werken net zo goed als op de Pixel Watch. Een duidelijk nadeel van de Galaxy Watch 5 Pro is dat het horloge, veel meer dan andere smartwatches met een touchscreen, van slag raakt op het moment dat er (veel) water op het scherm komt. Als je met het horloge gaat douchen zonder het touchscreen eerst uit te schakelen, springt de Watch 5 van het ene scherm naar het andere. Mij gebeurde het bovendien meerdere keren dat het horloge na het douchen een andere watchface had geselecteerd, of zelfs had geprobeerd een nieuwe watchface aan te schaffen. Tot zover zijn het kleine verschillen met de Pixel Watch. Een groot voordeel van de Watch 5 Pro boven de Pixel Watch is de accuduur. Dankzij zijn zuinigere processor en tweemaal grotere 590mAh-accu houdt de Galaxy Watch 5 Pro het in de praktijk ongeveer driemaal zo lang uit op een acculading. Met de always-onfunctie van het oledscherm uitgeschakeld en ook de luisterfunctie van Google Assistant inactief, haalde ik meestal drie volledige dagen op een acculading. Schakelde ik beide functies in, dan nam de werktijd af tot krap twee volledige dagen. Dat is nog altijd een stuk minder dan bijvoorbeeld sommige horloges van Garmin, maar die bieden dan ook minder uitgebreide smartwatchfuncties.

Gps- en hartslagregistratie tijdens sport

Om de nauwkeurigheid van de hartslag- en gps-registratie tijdens het sporten te beoordelen, heb ik beide horloges tijdens meerdere hardloop-, fiets- en mountainbikesessies gedragen, allebei aan een andere pols. Ook droeg ik een borstband die de hartslag door een ecg-meting registreert. Die laatste methode kan gezien worden als een echte referentie; hartslagmeting via elektroden blijft nog altijd nauwkeuriger dan optische metingen. Alle gelogde data exporteerde ik als TCX- of FIT-files, die ik vervolgens analyseerde met de DCR Analyzer-tool. Lees voor een uitgebreidere testverantwoording deze pagina uit onze round-up van vorig jaar. Hartslagdata Zoals we bij eerdere reviews al schreven, kennen alle optische hartslagmeters beperkingen. Optische registratie heeft soms moeite om plotselinge hartslagveranderingen direct te registeren en voor een goed meetresultaat is het belangrijk dat het horloge zo min mogelijk beweegt ten opzichte van de pols. Grote armbewegingen bij hardlopen zijn doorgaans geen probleem, maar felle, intense trillingen tijdens het mountainbiken kunnen dat wel zijn. In de praktijk blijkt dat laatste ook het geval: tijdens verschillende mountainbikeritten die ik met de horloges heb gedaan, raken ze allebei regelmatig het spoor compleet bijster. Dit is in lijn met wat we bij andere horloges zien; het zou bijzonder zijn als deze apparaten wel goed met dergelijke lastige situaties overweg zouden kunnen. Harslagdata Pixel Watch (groen), Samsung Galaxy Watch 5 (blauw) en ecg-borstband (rood) Harslagdata Pixel Watch (groen), Samsung Galaxy Watch 5 (blauw) en ecg-borstband (rood) Interessanter is het om te kijken naar hardlopen, een scenario waarbij we wel mogen verwachten dat de optische hartslagmeters nagenoeg foutloze data leveren. Bovenstaande voorbeelden van twee hardloopsessies laten zien dat vooral de Samsung Galaxy Watch 5 Pro (blauw) de ecg-borstband (rood) goed volgt. De Pixel Watch (groen) is af en toe de draad even kwijt, maar vindt het juiste hartritme vervolgens snel weer terug. Dit beeld blijft ook hangen als ik de data van meer work-outs bekijk: beide horloges bieden goede hartslagregistratie, waarbij de Galaxy Watch 5 Pro over het geheel zelfs zeer goed scoort. Gps De Pixel Watch en Galaxy Watch 5 ondersteunen multi-GNSS, wat wil zeggen dat ze positiebepaling kunnen doen met behulp van GPS, Glonass, BeiDou en Gelieo. Multi-band GPS, wat nauwkeurigere plaatsbepaling mogelijk maakt, wordt door geen van beide ondersteund. De nauwkeurigheid van de ingebouwde gps-ontvangers blijkt in de praktijk dik voldoende, maar niet zo nauwkeurig als die van horloges die wél over multi-band GPS beschikken, zoals de Garmin Epix, die ik als referentie in het rood in bovenstaande kaarten hebben opgenomen. Samsung lijkt zijn algoritmes het afgelopen jaar verbeterd te hebben, want de Watch 5 (blauw) laat iets betere gps-traces zien dan de Watch 4 vorig jaar tijdens onze test deed. De Watch 5 Pro blijft net als zijn voorganger echter last houden van grillige uitschieters en het horloge is tussen de hoogbouw in Rotterdam duidelijk niet in zijn element. De positieregistratie van de Pixel Watch is beter: de groen lijn van dit horloge ligt een stuk dichter bij de route zoals ik die daadwerkelijk gelopen heb. Wat wel opvalt, vooral tijdens fietsactiviteiten waarbij de snelheid hoger ligt dan bij hardlopen, is dat de Pixel Watch vaak uit de bocht vliegt. Daarmee bedoel ik dat het horloge verandering van richting pas na een paar seconde écht lijkt op te pakken, om vervolgens te moeten corrigeren om weer op het echte pad te komen.

Conclusie