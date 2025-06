Google stopt 'binnenkort' met Assistent op Wear OS 1 en 2-smartwatches - update

Oudere Android-smartwatches verliezen binnenkort Google Assistent-ondersteuning. Meerdere tweakers hebben hier een melding over ontvangen. In de toekomst ondersteunen alleen smartwatches met minstens Wear OS 3 Assistent.

Tot en met Wear OS 2 gaat de Google Assistent-ondersteuning via de Wear OS by Google Smartwatch-app. In een recente update van die app zegt 9to5Google een string te hebben gevonden met de tekst dat de Google Assistent-ondersteuning 'binnenkort' stopt. Gebruikers krijgen het advies om te upgraden naar een nieuwere smartwatch die Wear OS 3 of hoger ondersteunt.

Er wordt geen verdere informatie gegeven over het besluit; zo is het niet duidelijk wanneer het besluit in moet gaan. De laatste Wear OS 2-smartwatches werden in 2021 uitgebracht. Sinds Wear OS 3 en 4 zijn smartwatchfabrikanten verantwoordelijk voor de Assistent-ondersteuning, niet Google. Zo kregen bijvoorbeeld Fossil Gen 6-smartwatches recent Assistent-ondersteuning, nadat deze met een Wear OS 3-upgrade was weggehaald.

Update, 15.14 uur: Meerdere tweakers melden dat ze op hun smartwatch de notificatie die 9to5Google noemt hebben ontvangen. De titel en inleiding zijn hierop aangepast. Met dank aan mailis.