Google test het samenvatten van websites met bulletpoints in Chrome met AI

Google werkt aan een functie die webpagina's kan samenvatten en weer kan geven in bulletpoints, waar gebruikers op kunnen klikken. De browser brengt de gebruiker dan naar het deel van de webpagina waar die bulletpoint wordt uitgelegd. De functie werkt vooralsnog alleen in de VS.

De functie heet SGE while browsing en werkt in de Google-app op Android of iOS, en moet binnenkort ook in Chrome beschikbaar komen. De functie is bedoeld voor gebruik bij specifieke webpagina's, vooral langere pagina's met veel informatie en tekst.

Op 'sommige' pagina's kunnen gebruikers met een knop de pagina laten samenvatten door Googles generatieve AI. Deze samenvatting bestaat uit meerdere bulletpoints, waar de gebruiker op kan klikken. Bij het klikken gaat de browser naar een gemarkeerd deel van de webpagina, die de gebruiker meer informatie moet geven over de bulletpoint. Onder de bulletpoints staan ook vragen die lezers zouden kunnen hebben en in het artikel worden beantwoord.

SGE while browsing werkt alleen bij websites die publiekelijk toegankelijk zijn; de functie werkt bijvoorbeeld niet met sites met betaalmuren. De functie is onderdeel van Labs, waar Google onder meer andere generatieve-AI-functies test en vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is. Naast de samenvattool kondigde Google een functie aan die ontwikkelaars moet helpen met het begrijpen van geschreven code en een functie die extra uitleg biedt bij ingewikkelde definities en concepten binnen AI-antwoorden.