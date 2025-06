Google geeft Chrome Web Store visuele opfrisbeurt

Google heeft de Chrome Web Store een visuele opfrisbeurt gegeven. Het ontwerp van de virtuele winkel is nu gebaseerd op de Material You-stijl, en de shop bevat nieuwe visuele aandachtstrekkers en enkele nieuwe categorieën voor extensies.

Volgens Google is het nu eenvoudiger navigeren in de Chrome Web Store. Dat komt volgens de internetgigant door de verbeterde leesbaarheid van icoontjes en de vernieuwde interface-elementen. De zoekbalk is bovenaan rechts geplaatst en de zoekfunctie heeft enkele nieuwe features gekregen, waaronder meer filteropties.