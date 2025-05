Google test direct opslaan YouTube-frames via Chrome

Google test een functie voor de Chrome-browser waarmee YouTube-frames direct op een pc opgeslagen kunnen worden. Eerder bracht het bedrijf al een manier uit om frames uit YouTube-filmpjes te kopiëren, waarna de afbeeldingen via een omweg opgeslagen moesten worden.

Tot dusver is deze functie alleen beschikbaar in de testversie Chrome Canary 120, zo merkt X-gebruiker Leopeva64 op. Testers kunnen twee keer met de rechter muisknop op een YouTube-video klikken, waarna er in het Chrome-menu de optie 'save frame as' verschijnt. Vervolgens opent de verkenner van Windows en kan de afbeelding zoals gebruikelijk op de pc opgeslagen worden. De bron zegt dat de resolutie van de opgeslagen afbeelding bepaald wordt door de afspeelkwaliteit van de betreffende YouTube-video. Het is niet duidelijk wanneer Google de functie voor de releaseversie van Chrome uitbrengt.

Four months ago, Google added an option to "COPY video frame" in YouTube's pop-up menu (the one that appears when you double right click on the video), well, Google has now added an option to SAVE the video frame:https://t.co/iVJlZtbrn3

.https://t.co/8KLJXxFaRV pic.twitter.com/nHw2nhAqXy