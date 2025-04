Toggle in Google Chrome Canary om alle extensies met een klik te pauzeren werkt

Google Chrome Canary heeft nu een werkende toggle om alle extensies met een klik te pauzeren. De functie zat al enkele maanden niet werkend in de testbrowser. Of en wanneer de functie in de stabiele versie van Chrome komt, is onbekend.

Ontwikkelaar Leopeva64 zegt dat de functie nu werkt door een commit van afgelopen weekend. De omschrijving bevestigt dat gebruikers eerst de pagina moeten verversen voordat de browser de wijziging kan doorvoeren. De commit geeft geen aanwijzing wanneer de functie in de stabiele versie van Chrome zal komen te zitten. Google heeft daar ook nog niets over gezegd.

De functie is nog niet helemaal klaar. Eerst moeten de ontwikkelaars nog de melding bouwen dat gebruikers de pagina moeten verversen om de wijziging actief te maken. In januari kwam al naar buiten dat de functie eraan zat te komen. Google heeft nog niets gezegd over de functie, waardoor onbekend is of en wanneer die daadwerkelijk in de stabiele versie van Chrome zal verschijnen. Edge heeft die functie al enkele maanden, nadat die in april in een testversie is verschenen.

Google Chrome: toggle om extensies te pauzeren. Bron: Leopeva64/Reddit