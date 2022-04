'Microsoft Edge krijgt functie om extensies te pauzeren op site'

Browser Microsoft Edge krijgt waarschijnlijk een functie om alle extensies die een gebruiker heeft met één druk op de knop te pauzeren op een site. De site herlaadt dan handmatig. Het lijkt erop dat Microsoft de functie aan het testen is.

Microsoft test twee opties. Naast een druk op de knop bij extensies om ze handmatig te pauzeren komt er ook een instelling om extensies te pauzeren op 'gevoelige sites', zo ontdekte Leopeva64 op Reddit. Dat is een instelling die in Edge Canary te vinden is. Bijvoorbeeld op bepaalde betaalsites, zoals die van PayPal, staan extensies dan standaard uit. Dat is zichtbaar in de interface.

De andere versie is om alle extensies via het menu bovenin handmatig te pauzeren. Dat is volgens Microsoft om het delen van data te minimaliseren, al kan het ook zijn dat veel gebruikers extensies uit willen zetten, omdat een site er niet mee overweg kan, denkt GHacks.

Het is nog onbekend of en wanneer de functie in Edge zou verschijnen. Microsoft heeft er publiekelijk nog niets over gezegd. Het pauzeren van extensies kon tot nu toe alleen individueel, maar nog niet collectief. De test verschijnt niet in alle uitgaves van Edge Canary, vermeldt GHacks.

Pauzeren extensies in Edge. Bron: GHacks