Microsoft begint test met Edge-browser op Xbox-consoles

Microsoft is begonnen met het testen van zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser op Xbox-consoles. Voorlopig is de test nog beperkt tot een klein aantal gebruikers die tot de Alpha Skip-Ahead-groep behoort. Tot nu toe was alleen de ingebouwde EdgeHTML-browser beschikbaar.

Volgens The Verge-redacteur Tom Warren is er nog geen ondersteuning voor het gebruik van muis of toetsenbord, maar werkt de Edge-browser wel zoals gebruikers mogen verwachten in combinatie met een controller. Er zouden nog wel wat bugs aanwezig zijn. De test is beschikbaar voor de Xbox One en de Xbox Series X en S.

De komst van Edge naar de consoles zou de browserervaring moeten verbeteren. Doordat de browser op Chromium is gebaseerd, zou er ook ondersteuning moeten zijn voor het gebruik van Google Stadia op de Xbox-consoles, net als voor games en andere diensten. Warren zegt dat de huidige vroege versie ook ondersteuning lijkt te hebben voor extensies, verticale tabs, Collections en andere Edge-functies.

De verouderde ingebouwde browser op de Xbox-consoles is EdgeHTML en de desktopondersteuning daarvan eindigt op 9 maart. Dat maakte Microsoft in augustus vorig jaar bekend. Dat betekent dat deze legacy-versie van de app niet langer beveiligingsupdates krijgt. De huidige test van de nieuwe Edge-browser op de Xbox-consoles betekent dat de app op termijn voor alle Xbox-gebruikers beschikbaar zal komen, maar het is nog onbekend wanneer dat het geval zal zijn.