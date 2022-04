Microsoft test vindbaar maken van Edge-browsedata via Windows-zoekbalk

Microsoft heeft in de Edge Canary-browser een nieuwe instelling toegevoegd waarmee gebruikers hun browsegedrag kunnen delen met andere Windows-features. Dat zou het mogelijk maken om de browsegeschiedenis te doorzoeken via de zoekbalk in Windows.

Deze optie is te vinden in de profielinstellingen van Edge, schrijft Techdows. Het inschakelen van de instelling betekent dat de lokale profieldata van de gebruiker, zoals openstaande tabbladen, de surfgeschiedenis en favorieten, vindbaar wordt via de zoekbalk van Windows.

Volgens Techdows is de functie momenteel nog niet werkend via Windows 10 en gaat het nog om een placeholder. Wanneer de functie wel beschikbaar komt en of en wanneer het definitief onderdeel van de reguliere Edge-versie wordt, is nog niet duidelijk.

In een beschrijving van deze functie noemt Microsoft alleen het gebruik van de in Windows 10 ingebouwde zoekbalk, maar het delen van de data kan ook mogelijk worden met andere Windows-onderdelen.