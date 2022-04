Afbeelding toont Radeon RX 6700-videokaart met 6GB vram

Afbeeldingen tonen een Radeon RX 6700-videokaart van PowerColor met 6GB vram. Daarmee heeft de kaart de helft minder videogeheugen dan de RX 6700 XT. AMD heeft de variant officieel nog niet aangekondigd.

De afbeeldingen van de PowerColor Radeon RX 6700 Fighter zijn per ongeluk te vroeg vrijgegeven, schrijft TechPowerUp. Op de doos staat dat de kaart 6GB vram heeft. Eerder dit jaar verscheen er al een registratie van een RX 6700-videokaart met diezelfde hoeveelheid vram, maar volgens VideoCardz zijn er ook registraties die varianten met 12GB tonen. Het is mogelijk dat AMD zowel 6GB- als 12GB-versies van de RX 6700 uitbrengt, maar dat is nog niet zeker.

In een recente AMD-driver verscheen al ondersteuning voor de RX 6700-serie. AMD bracht eerder deze maand al de RX 6700 XT uit, maar over de non-XT-variant is officieel nog niets bekendgemaakt. De verwachting is dat die goedkopere versie dezelfde Navi 22-gpu gebruikt, maar hoeveel cores er actief zijn, is nog niet duidelijk. De geheugenbus van 192bit zou gelijk zijn aan die van de RX 6700 XT.