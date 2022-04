POCO F3 5G met Snapdragon 870-soc en 120Hz-oledscherm kost 349 euro

POCO brengt eind maart zijn POCO F3 uit. Het toestel krijgt een Snapdragon 870 5G-soc en heeft een 6,67"-oledscherm met een refreshrate van 120Hz. Ook komt er een POCO X3 Pro. Die krijgt een Snapdragon 860-soc, een 120Hz-lcd en een prijs vanaf 249 euro.

De POCO F3 is de Europese variant van de Xiaomi Redmi K40 die eerder uitkwam in China. POCO is een dochteronderneming van Xiaomi. De versie die in Nederland verschijnt heeft een Snapdragon 870-soc en een 5G-modem. De soc is een hoger geklokte versie van de Snapdragon 865+ van vorig jaar.

Het toestel heeft een 120Hz-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een piekhelderheid van 1300cd/m². Er komen uitvoeringen met 6 of 8GB Lpddr5-geheugen en 128 of 256GB UFS 3.1-flashopslag.

De POCO F3-modellen hebben een 4520mAh-accu en kunnen snelladen met 33W via USB-C. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing en het besturingssysteem is MIUI 12, gebaseerd op Android 11. De behuizing is 7,8mm dik en aan de voor- en achterkant afgewerkt met Gorilla Glass 5. Het gewicht is 196 gram.

Aan de achterkant zitten drie camera's. De primaire camera heeft een 48-megapixelresolutie, een 1/2"-sensor en f/1,79-lens. De tweede camera is een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens en de derde camera noemt POCO een 'telemacro'-camera, die heeft een 5-megapixelsensor.

POCO X3 Pro met Snapdragon 860

POCO introduceert ook de POCO X3 Pro, als opvolger van de POCO X3 NFC van vorig jaar. Het nieuwe model heeft een Snapdragon 860-soc en meer opslaggeheugen dan zijn voorganger. Het toestel heeft ook vier camera's aan de achterkant, maar de primaire camera en ultragroothoekcamera hebben een lagere resolutie dan bij de voorganger. Ook is de primaire sensor wat kleiner. De macrocamera en dieptesensor lijken ongewijzigd.

De POCO F3 verschijnt eind maart voor adviesprijzen van 349 en 399 euro. Bij de release kosten de toestellen de eerste twee dagen 299 en 349 euro. Op 26 maart komt de POCO X3 Pro uit, die krijgt adviesprijzen van 249 en 299 euro en kost op de dag van de release met korting 199 en 249 euro.