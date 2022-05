Xiaomi-merk POCO kondigt volgende week X4 Pro en M4 Pro aan

Xiaomi-merk POCO kondigt volgende week twee nieuwe telefoons aan. Het zal gaan om de X4 Pro en M4 Pro, zo laat de fabrikant weten. Er is een livestream en een fysiek evenement op de telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.

Redmi Note 11 Pro 5G

Het evenement begint volgende week maandag om één uur 's middags Nederlandse tijd, zo blijkt uit de uitnodiging die POCO online heeft gezet. De hashtags vermelden de X4 Pro en M4 Pro, opvolgers van telefoons die vorig jaar uitkwamen.

Voor de X4 Pro zou het gaan om een POCO-versie van de Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, niet te verwarren met de Chinese versie van de Redmi Note 11 Pro en de Redmi Note 11 Pro 4G. De 5G-variant heeft een Qualcomm Snapdragon 695-soc, een 120Hz-oledscherm van 6,67" met 2400x1080 pixels en een primaire 108-megapixelcamera, bijgestaan door een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 2-megapixelcamera met macrolens. De Redmi Note 11 Pro 5G kwam afgelopen week uit en is nog niet in de Benelux verkrijgbaar. Er is sinds enige maanden een Poco M4 Pro 5G te koop en vermoedelijk is de nieuwe telefoon een variant zonder 5G.

POCO is sinds een paar jaar een op zichzelf staand dochtermerk van Xiaomi en veel modellen van de fabrikant zijn versies van Xiaomi-telefoons met een iets gewijzigd ontwerp. Het merk verkoopt zijn telefoons hoofdzakelijk online en richt zich vooral op budget- en midrange-telefoons.