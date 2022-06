POCO X4 Pro 5G met 120Hz-amoledscherm en 108-megapixelcamera kost 299 euro

Xiaomi-merk POCO heeft zijn X4 Pro 5G Pro aangekondigd tijdens het MWC. Deze telefoon krijgt een 120Hz-amoledscherm en een 108-megapixelcamera. POCO noemt daarbij een adviesprijs vanaf 299 euro. Het bedrijf toont ook een lager gepositioneerde POCO M4 Pro.

De POCO X4 Pro is gebaseerd op de Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G; het toestel beschikt daarmee over een 6,67"-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een sampling rate van 360Hz. Het scherm krijgt daarbij een resolutie van 2400x1080 pixels. De telefoon heeft een Snapdragon 695-soc van Qualcomm met twee Arm Cortex-A78-cores op 2,2GHz en zes Cortex-A55-kernen met een kloksnelheid van 1,7GHz. POCO voorziet de X4 Pro 5G daarnaast van 6GB of 8GB Lpddr4x-geheugen en 128GB of 256GB aan UFS 2.2-opslag.

Aan de achterkant van het toestel zitten een primaire 108-megapixelcamera, een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een macrocamera met resolutie van 2 megapixel. De selfiecamera zit in een gat in het scherm verwerkt en heeft een 16-megapixelresolutie. De 5000mAh-accu ondersteunt daarbij snelladen op 67W. Aan de zijkant van de POCO X4 Pro 5G zit verder een vingerafdrukscanner.

De POCO X4 Pro 5G-variant met 128GB opslag en 6GB geheugen krijgt een adviesprijs van 299 euro, terwijl een model met 8GB geheugen en 256GB opslag 349 euro kost. De telefoon verschijnt 2 maart in Europa.

POCO M4 Pro met MediaTek-soc en 90Hz-scherm

Het Xiaomi-merk komt verder met een lager gepositioneerd toestel, de POCO M4 Pro. Deze telefoon heeft een MediaTek Helio G96-soc, die beschikt over twee Cortex-A76-cores op 2,05GHz en zes Cortex-A55-kernen op 2,00GHz. Daarnaast heeft de telefoon een kleiner 6,43"-amoledscherm met een refreshrate van 90Hz. De fabrikant spreekt daarnaast over een 5000mAh-accu, die kan worden opgeladen met maximaal 33W.

De POCO M4 Pro beschikt verder over een primaire 64-megapixelcamera, een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een macrocamera van 2 megapixel. Een POCO M4 Pro met 6GB geheugen en 128GB opslag kost 219 euro. Het model met 8GB geheugen en 256GB opslag krijgt een adviesprijs van 269 euro. Ook deze telefoon verschijnt 2 maart.