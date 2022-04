POCO F4 GT-gamingsmartphone met Snapdragon 8 Gen 1-soc kost 599 euro

Xiaomi-merk POCO heeft de gamingsmartphone F4 GT aangekondigd. Waar zijn voorganger de F3 GT nog een MediaTek-soc had, krijgt de F4 GT een Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-soc. Verder kan de nieuwe soc sneller laden, maar is de accu wel iets kleiner.

De F4 GT krijgt naast de Snapdragon 8 Gen 1-soc Lpddr5-geheugen en UFS 3.1-opslag. De telefoon komt als modellen met 8GB geheugen en 128GB opslag, of 12GB geheugen en twee keer zoveel opslag. Net als de F3 GT krijgt de nieuwe gamingsmartphone een vapour chamber voor vloeistofkoeling, al is die chamber bij het nieuwe model kleiner. Bij het oude model spreekt POCO over 11.540mm², bij de F4 GT gaat het om een dubbele chamber van 4860mm².

Het scherm is ongewijzigd gebleven. Het gaat nog steeds om een 6,67"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Ook is de touch sampling rate nog steeds maximaal 480Hz. De helderheid is maximaal 800cd/m². Het scherm heeft een Gorilla Glass Victus-schermlaag.

Net als de F3 GT heeft de smartphone magnetische bumpertriggers. De accu en laadsnelheid zijn wel gewijzigd. De accu is nu 4700mAh groot, waar die van de voorganger 5065mAh groot was. De laadsnelheid is met 120W bijna verdubbeld. In de doos zit een 120W-lader.

De camera's aan de achterzijde zijn met een 64-megapixelhoofdcamera, 8-megapixelultrabredecamera en 2-megapixelmacrocamera ongewijzigd gebleven. De selfiecamera heeft met een 20-megapixelsensor wel 4 megapixels meer dan de voorganger. De POCO F4 GT krijgt verder Android 12, vier speakers en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De smartphone is 162,5x76,7x8,5mm groot en komt in het zilver en het zwart beschikbaar voor 599 euro. Het model met meer geheugen en opslag kost 699 euro.