Huh? Is hier iets mis? Die data kon toch niet kloppen? Maar het bleek wel te kloppen, toen ik de lijst van de Pricewatch erbij pakte. De duurste telefoon die in 2022 verscheen met een 3,5mm-jack is rond de 485 euro. Er zijn genoeg telefoons die meer kosten, maar die hebben allemaal geen analoge aansluiting voor audio.

Het is nu meer dan zes jaar geleden dat het gerucht rondging dat Apple de 3,5mm-jack zou gaan weglaten uit zijn iPhone 7. Meer dan 5,5 jaar geleden verscheen die telefoon echt, als eerste aansprekende telefoon zonder eigen aansluiting voor koptelefoons en microfoons. En nu, in 2022, is het smartphoneseizoen verstreken zonder één high-end model met 3,5mm-jack.