POCO M4 Pro 5G met Dimensity 810-soc kost 199 euro

POCO, een dochterbedrijf van Xiaomi, kondigt de M4 Pro 5G aan. Het toestel lijkt veel op Xiaomi's Redmi Note 11, die eerder uitkwam in China. De POCO-variant komt wereldwijd uit en krijgt een introductieprijs van 199 euro.

In de POCO M4 Pro 5G zit een MediaTek Dimensity 810-soc, die wordt op 6nm gemaakt en heeft acht cores met een snelheid tot 2,4GHz. Het toestel heeft een 6,6"-lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels en een refreshrate van 90Hz. Er is een gat in het scherm voor de frontcamera, die een 16-megapixelresolutie heeft.

De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en ondersteunt snelladen met 33W. De specificaties en het uiterlijk van de POCO M4 Pro 5G zijn vergelijkbaar met de basisversie van de Redmi Note 11 die Xiaomi eind oktober aankondigde.

Er komen uitvoeringen met 4GB en 6GB Lpddr4x-geheugen en dat is gecombineerd met 64GB of 128GB UFS 2.2-flashopslag. Aan de achterkant zit een primaire camera met een 50-megapixelsensor en een ultragroothoekcamera met 8-megapixelresolutie. Het camera-eiland lijkt meer sensoren te bevatten, maar dat is niet het geval. Filmen gaat maximaal in een 1080p-resolutie op 60fps.

De behuizing heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en de afmetingen zijn 163,6x75,8x8,6mm. Het gewicht bedraagt 195 gram. Het toestel draait op de POCO-variant van MIUI 12.5, dat gebaseerd is op Android 11. POCO verkoopt de M4 Pro 5G in blauw, zwart en geel. De fabrikant hanteert introductieprijzen van 199 euro voor de 4+64GB-variant en 219 euro voor de 6+128GB-uitvoering.