Europees Hof houdt uploadfilter in stand

Techbedrijven mogen content die gebruikers plaatsen, vooraf blijven controleren, stelt het Europese Hof van Justitie. Het zogeheten uploadfilter is niet in strijd met het Europese recht op vrijheid van meningsuiting.

Het Europese Hof van Justitie doet die uitspraak in een zaak die Polen bij het Hof had aangespannen. Polen noemde dat uploadfilter in strijd met de vrijheid van meningsuiting binnen de Europese Unie. Het gaat specifiek om artikel 17 van de Auteursrechtrichtlijn. Daarin staat dat internetbedrijven moeten voorkomen dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt gedeeld. In de praktijk betekent dit dat socialemediabedrijven uploadfilters gebruiken. Polen noemde die richtlijn in strijd met het Europese recht op vrijheid van meningsuiting.

Het Hof wijst dat bezwaar van Polen af. Volgens het Hof staan er in de richtlijn genoeg waarborgen die de vrijheid van meningsuiting bewaren. Zo is in de richtlijn opgenomen dat geautomatiseerde filtertools onderscheid moeten maken tussen legale en illegale content. Ook bevat artikel 17 geen verplichting om alle content van gebruikers te monitoren, maar alleen content die als mogelijke auteursrechteninbreuk wordt geclassificeerd. Bovendien stelt het Hof dat er in de richtlijn waarborgen staan voor het gebruik van auteursrechtelijk materiaal bij parodieën en satire.

Volgens het Hof kunnen fouten door het filter niet worden voorkomen, maar is er een 'redelijke balans' tussen die fouten en de rechten van EU-burgers. Wel zegt het Hof dat lidstaten zulke waarborgen duidelijk moeten vaststellen als ze het uploadfilter in hun nationale wetgeving opnemen. Die waarborgen moeten de balans zoeken tussen het recht dat door auteursrechten moet worden beschermd en het recht op fundamentele vrijheden in de EU.