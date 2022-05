Adviseur EU-Hof: YouTube is nog niet direct aansprakelijk voor illegale uploads

Platformen zoals YouTube zijn onder de huidige Europese regels nog niet direct aansprakelijk voor het uploaden van illegale bestanden, adviseert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.

Platformen zoals YouTube en Uploaded voeren onder de huidige EU-regels geen 'communicatie naar het publiek' uit als gebruikers bestanden uploaden die inbreuk maken op auteursrechten, aldus advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe van het Europees Hof van Justitie in zijn advies. De upload gebeurt volgens hem automatisch als deze door een gebruiker in gang wordt gezet, zonder dat een platform hier een check op doet en als zo'n check plaatsvindt betekent dat nog niet dat het platform zelf de intentie tot communiceren van de content naar het publiek heeft.

Vanwege deze rol van tussenpersoon zouden dergelijke platformen niet direct aansprakelijk te houden zijn voor illegale uploads. De Europese richtlijn 2001/29 over auteursrechten omvat volgens de advocaat-generaal geen indirecte aansprakelijkheid voor het faciliteren van illegale communicatie naar het publiek. Daarvoor zou een partij kennis moeten hebben over de illegaliteit van de uploads. Platformen zouden dus wel direct aansprakelijk kunnen zijn als ze er op gewezen zijn dat uploads illegaal zijn en die niet verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk maken.

De a-g adviseert hiermee in twee zaken die het Duitse Bundesgerichtshof doorverwees naar het Europees Hof van Justitie. In de ene zaak ging het om het zonder toestemming op YouTube zetten van tracks van 'A Winter Symphony' van de artiest Sarah Brightman. De andere zaak was aangespannen door uitgever Elsevier en ging om Cyando's Uploaded-platform, waar boeken als 'Gray’s Anatomy for Students', 'Atlas of Human Anatomy' en 'Campbell-Walsh Urology' illegaal mee te vinden zouden zijn.

Saugmandsgaard Øe tekent wel aan dat hier specifiek nog de oude richtlijnen 2000/31, 2000/29 en 2004/48 van toepassing zijn. Lidstaten moeten voor juni 2021 de nieuwe richtlijn 2019/790 voor auteursrechten implementeren in hun nationale wetten. Daarmee worden platformen verplicht toestemming te vragen van rechtenhouders bij het uploaden van bestanden waar auteursrechten op rusten. Critici verwachten dat deze regels tot uploadfilters gaan leiden.