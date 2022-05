Raspberry Pi Compute Module 4 ondersteunt waarschijnlijk nvme-opslag

De Raspberry Pi Compute Module 4 gaat nvme-opslag ondersteunen, als het aan de makers ligt. Ook een potentiële Raspberry Pi 4a van nvme-ondersteuning voorzien, is volgens Eben Upton van de Raspberry Pi Foundation een uitdaging.

De Raspberry Pi Compute Module 4 moet binnen een jaar verschijnen en gaat dan 'waarschijnlijk tot op zekere hoogte' nvme ondersteunen, meldt Eben Upton, mede-oprichter van de Raspberry Pi Foundation tijdens de Pi Cast van Tom's Hardware. De Raspberry 4 heeft een pci-e-interface maar gebruikt deze voor de usb 3.0-controller. Op de Compute Module, die op de Raspberry Pi 4 gebaseerd wordt, komt pci-e via de connector aan de rand beschikbaar en krijgt dan dus waarschijnlijk nvme-ondersteuning.

De Compute Module 4 is een op internet-of-things gerichte module die waarschijnlijk over dezelfde 64bits BCM2711-quadcore van Broadcom als de Raspberry Pi 4 Model B gaat beschikken. Upton hint op de komst van een Raspberry Pi Model A waarbij nvme ook overwogen wordt, maar het laag houden van de prijs zou dan een uitdaging zijn.

"Dat brengt kosten met zich mee, zowel wat silicium als de connector betreft, want de aansluiting is niet gratis. Ook moet je ruimte op het bord voor de connectors hebben. Als je naar de Raspberry Pi kijkt is er duidelijk niet veel ruimte voor een m2-slot." Volgens Upton zou het hoe dan ook een uitdaging zijn om de prijs van een 4A in lijn met die van de 3A+ te houden en zouden bij een iets hogere prijs mensen al voor een 4B kiezen.