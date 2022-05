Rock Pi X-computingboard met x86-soc van Intel verschijnt in webshops

Fabrikant Radxa heeft zijn Rock Pi X-singleboardcomputer uitgebracht. Deze sbc beschikt onder andere over een x86-chip. Het ontwikkelbord kan inmiddels besteld worden via enkele webshops en heeft daar een vanafprijs van 60 dollar, hoewel er volgens Radxa ook goedkopere varianten komen.

De Rock Pi X is nu te bestellen via verschillende webshops, ontdekte CNX Software. De singleboardcomputer beschikt over een Atom x5-Z8350-soc van Intel. Deze chip is gebaseerd op de x86-instructieset en beschikt over vier cpu-cores op 1,44GHz en heeft een Intel HD-gpu van de achtste generatie. De Rock Pi X wordt geleverd met maximaal 4GB aan LPDDR3-1866-geheugen en tot 128GB aan eMMC-flashgeheugen voor opslag.

De singleboardcomputer beschikt over een enkele USB 3.0-aansluiting en drie USB 2.0-connectors. De Rock Pi X heeft verder een 3,5mm-jack voor audio en een 40-pins header voor uitbreiding, met onder andere gpio, uart en pwm. Er wordt ook gesproken van een HDMI-aansluiting die ondersteuning biedt voor 4k-resoluties op 30Hz. De computer heeft verder Wi-Fi 5 en bluetooth 4.2, hoewel er ook een goedkopere variant komt zonder dergelijke connectiviteit. De sbc wordt via een USB-C-aansluiting van stroom voorzien. Via een optionele add-on-board kan ook ondersteuning voor Power-over-Ethernet worden toegevoegd. Het ontwikkelbord meet 85x54mm.

De Rock Pi X verscheen een jaar geleden al in de Hackerboards-database. Toen werd gesproken van een sbc met een lager gepositioneerde Intel Atom x5-Z8300-soc. In de tussentijd is de sbc herontworpen. Zo is het eMMC-flashgeheugen nu vastgesoldeerd; bij de vorige getoonde variant was dit een losse, verwisselbare module. Ook ondersteuning voor embedded DisplayPort en MIPI DSI zijn verwijderd uit de specificaties. In juli 2020 gaf fabrikant Radxa aan dat de Rock Pi X 'zijn training heeft voltooid'. De producent startte toen met het uitgeven van samples.

De sbc is inmiddels dus beschikbaar via verschillende webshops. Een variant met 2GB geheugen en 16GB opslagcapaciteit is via een Chinese webshop verkrijgbaar vanaf 60 dollar. De duurste variant met 4GB geheugen en 128GB opslagruimte is vooruit te bestellen voor 100 dollar. Via Seeed Studio is een 4GB-variant met 32GB opslag beschikbaar voor 75 dollar. De sbc wordt daar naar verwachting op 10 oktober geleverd. Volgens de website van Radxa verschijnen er ook goedkopere varianten. Zo moet er een Model A-versie komen die geen wifi, bluetooth en PoE-header biedt voor 10 dollar minder. De goedkoopste variant zou 39 dollar kosten.

De Rock Pi X van Radxa