RIOS Laboratory werkt aan PicoRio-ontwikkelbord met risc-v-soc

Het RIOS Laboratory en Imagination Technologies werken samen aan een PicoRio-ontwikkelbord. Deze singleboardcomputer is gebaseerd op risc-v, een opensource-instruction set architecture. De eerste versie moet in het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar komen.

De PicoRio is vooral bedoeld voor ontwikkelaars die software willen porten naar de risc-v- isa , zo meldt het RIOS Laboratory. De sbc is geïnspireerd door de Raspberry Pi, maar het bedrijf probeert daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van opensourcehardware. Tegelijkertijd meldt het bedrijf dat er vooralsnog wel enkele closedsourceonderdelen worden gebruikt, waaronder de geheugen- en usb-controllers. Dat blijkt uit een presentatie tijdens het Risc-v Global Forum, die door Twitter-gebruiker pdp7 is gepubliceerd. De PicoRio zou ook efficiënter zijn dan de Raspberry Pi en zal in eerste instantie gericht zijn op apparaten die op batterijen werken.

Volgens de voorlopige specificaties krijgt de PicoRio een eigen risc-v-soc, die Pygmy wordt genoemd. Deze soc krijgt vier 64bit-cores met een verwachte snelheid van 500MHz of hoger. Ook moet het ontwikkelbord een always-on 32bit-core krijgen. De chip wordt gemaakt op een 28nm-procedé van TSMC. Verder zou de sbc over 512KB l2-cache en een onbekende hoeveelheid lpddr4-geheugen beschikken. Het ontwikkelbord krijgt ook ondersteuning voor usb 3.0. Er wordt nog niet gerept over een opslagmedium of video-aansluitingen.

De singleboardcomputer zal zich richten op het prijssegment van de Raspberry Pi. De PicoRio draait op de Linux-kernel en krijgt ondersteuning voor programmeertalen als JavaScript en WebAssembly. Een eerste revisie moet in het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar komen. Een tweede versie met een PowerVR-gpu van Imagination Technologies volgt later. In toekomstige varianten moet ook minder closedsourcehardware gebruikt worden.

Risc-v is een instruction set architecture, die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Computer Science Division van de University of California. Deze isa is open source, waardoor chipontwerpers deze kosteloos in hun chips kunnen integreren. Andere risc -architecturen, zoals die van ARM, worden enkel tegen betaling onder licentie verstrekt.

Enkele slides uit een presentatie over de PicoRio-sbc. Afbeeldingen van pdp7 via Twitter