NLNet steunt opensource risc-v-soc en gpu voor mobiele apparaten

Het Libre RISC-V M-Class-project heeft een subsidie van 50.000 euro ontvangen van de Nederlandse stichting NLNet en de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een volledig opensource soc en gpu voor tablets en laptops.

De goedkeuring van de subsidieaanvraag bij NLNet en het Next Generation Internet-initiatief van de Europese Commissie betekent dat het project het komende jaar ontwikkelwerk kan verrichten, meldt Luke Leighton van het Libre RISC-V M-Class-project: "Voor de juiste mensen met de juiste vaardigheden is er nu geld beschikbaar." Het project gaat nu proberen aanvullende subsidie te verkrijgen om 'formeel wiskundig bewijs' voor het processorontwerp te kunnen aantonen.

Het Libre RISC-V M-Class-project streeft naar de ontwikkeling van een zuinige soc met gpu waarvan de broncode voor alle onderdelen openbaar beschikbaar is. Volgens de bedenkers van het project zijn de hardware-eisen relatief bescheiden. De ontwikkeling beoogt een 64-bit quadcore op basis van de risc-v-architectuur met kloksnelheid van 800MHz.

De Kazan-gpu moet werken met Vulkan-drivers en wordt geoptimaliseerd voor de risc-v-soc maar moet ook in combinatie met andere hardware functioneren. Het streven is om tot een rekenkracht van 5 à 6 gflops te komen, bij een verbruik van slechts 2,5W als de chip op 28nm geproduceerd wordt. Volgens de ontwikkelaars is risc-v tot veertig procent zuiniger dan x86 en ARM.

Voor alle hardwareonderdelen moet de documentatie onder een opensourcelicentie beschikbaar komen Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de drivers en de bootloader. De makers richten zich met de soc met name op gebruik in tablets, netbooks, en industriële embedded toepassingen. Ze noemen het vreemd dat er anno 2019 geen mobiele soc is die 3d-beelden en 1080p-video kan weergeven waar de eindgebruiker het volledige beheer over kan hebben.