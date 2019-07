Arm laat fabrikanten socs ontwerpen zonder eerst te betalen voor licentie

Arm laat fabrikanten voortaan socs ontwerpen op basis van zijn processorarchitectuur zonder dat er eerst een licentie afgenomen moet worden. De ontwerpen tot aan de Cortex-A53 zijn beschikbaar via het Flexible Access-programma.

Arm's nieuwe Flexible Access-verdienmodel is bedoeld om meer fabrikanten toegang te geven tot het intellectueel eigendom van het bedrijf, zonder dat er eerst licentiekosten betaald moeten worden voor een specifiek cpu- of gpu-ontwerp. Onder de nieuwe voorwaarden betalen fabrikanten 75.000 of 200.000 dollar per jaar en daarmee krijgen ze toegang tot tal van processor- en gpu-ontwerpen, tot aan de Cortex-A53-core en Mali-G52-gpu. Met het goedkoopste abonnement mag één tape-out per jaar gemaakt worden, bij de duurdere variant is het a dat ongelimiteerd. Een tape-out is een volledig ontwerp van een chip dat naar een fabriek gestuurd kan worden voor productie.

Als een fabrikant via het Flexible Access-programma een processor heeft ontworpen en in productie wil nemen, moet er wel een licentie afgenomen worden voor de specifieke ontwerpen die opgenomen zijn in het ontwerp. Ook moeten er dan zoals gebruikelijk royalty's betaald worden per geproduceerde chip. Het grote verschil is dat fabrikanten bij het ontwerpen kunnen experimenteren met tal van Arm-cores, zonder dat zij daar eerst een dure licentie voor moeten afnemen.

De nieuwere en snellere cpu- en gpu-ontwerpen die Arm in zijn portfolio heeft zijn niet beschikbaar via Flexible Access. Fabrikanten die de nieuwste ontwerpen willen gebruiken moeten eerst betalen voor een licentie op het specifieke ontwerp en daarna mogen ze een eigen chip ontwerpen met daarin de intellectuele eigendommen van Arm. Ook in dat geval moeten er nog royalty's per geproduceerde chip afgedragen worden.

Wat de licentiekosten normaal zijn is niet bekend. Arm maakt daarover individuele afspraken met fabrikanten. Voor bedrijven zoals Apple die eigen processors ontwerpen op basis van de Arm-microarchitectuur verandert er niets. Dergelijke bedrijven betalen licentiekosten voor de microarchitectuur. Het Flexible Access-model is geschikt voor bedrijven die socs willen maken met kant- en klare bouwstenen zoals Arm die levert in de vorm van Cortex-cores en Mali-gpu's.