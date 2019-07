Overheid ziet geen reden om verbod op Kaspersky-software te heroverwegen

Het verbod op software van Kaspersky Labs bij de Nederlandse Rijksoverheid blijft gehandhaafd. Minister Ferd Grapperhaus laat dat weten aan het softwarebedrijf en aan de Tweede Kamer. Kaspersky had om een heroverweging verzocht.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Justitie en Veiligheid dat er geen reden is om het verbod dat vorig jaar werd ingesteld te heroverwegen. Kaspersky Labs stuurde in maart een e-mail naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met daarin het verzoek om het verbod te heroverwegen. Het bedrijf beargumenteerde daarin dat het besluit niet goed was onderbouwd en dat er door het ontbreken van regels een schijn van willekeur was ontstaan. Ook benadrukte Kaspersky dat er maatregelen waren genomen om de integriteit van de software te borgen.

Grapperhaus zegt tegen Kaspersky en de Tweede Kamer dat er naar zijn oordeel geen aanleiding is om het verbod te heroverwegen. Verder geeft hij geen toelichting, maar herhaalt hij de argumenten die eerder zijn aangedragen toen het verbod werd ingesteld. De minister ziet antivirussoftware als een risico omdat deze diepgaande toegang heeft tot ict-systemen en daardoor ook misbruikt zou kunnen worden voor spionage en sabotage. Omdat Kaspersky Lab een Russisch bedrijf is kan het volgens Russische wetgeving verplicht worden om Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Ook haalt hij aan dat de Russische Federatie een actief offensief cyberprogramma heeft dat onder meer is gericht op Nederland.