Hackers maken 7,5TB data buit bij zakelijk contact Russische inlichtingendienst

Een aannemer van de Russische inlichtingendienst FSB is gehackt. Bij het bedrijf Sytech zijn 7,5TB aan documenten gestolen en de website is beklad. In de bestanden staan projecten beschreven voor onder andere social media scraping en decryptie van Tor-verkeer.

De hack werd op 13 juli uitgevoerd door de groep 0v1ru$, die de 7,5TB buitmaakte en het doorspeelde aan hackergroep Digital Revolution, die het op zijn beurt naar verschillende media doorspeelde. De twee groepen lopen ook met de hack te koop op Twitter. De data is onder andere naar de Russische tak van de BBC doorgespeeld.

In de documenten worden meerdere projecten beschreven. Nautilus is bedoeld om data van socialemediagebruikers te scrapen, Nautilus-S is om Tor-verkeer te de-anonimiseren, Reward gaat om het indringen bij peer-to-peer-netwerken als BitTorrent, Mentor gaat over e-mails aftappen en doorzoeken, Hope is een onderzoek naar de verbindingen van het Russische internet met dat van andere landen en Tax-3 is het project om een intranet op te zetten waarop de informatie van belangrijke, gevoelige figuren als politici opgeslagen zou worden.

De plannen zijn niet geheel nieuw. Eerder dit jaar ondertekende bijvoorbeeld een wetsvoorstel voor een 'soeverein Russisch internet' en de Russische BBC tekent aan dat het verschijnsel 'malafide Tor-exitnodes' al is beschreven in een onderzoeksrapport uit 2014. Het is eerder nieuwswaardig dat de hackers erin geslaagd zijn om de bestanden in handen te krijgen. Aan een doelwit gekoppelde aannemers worden vaker gezien als een vatbaar doelwit voor hacks.

De Sytech-website is momenteel offline en de getroffen partijen waren niet bereikbaar voor verzoeken om commentaar van de media met de documenten in handen.