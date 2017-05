Door Sander van Voorst, vrijdag 5 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Beveiligingsnieuws is niet uit Tweakers weg te denken, omdat het een belangrijke rol speelt in het huidige internetlandschap. Kwetsbaarheden in software hebben onder meer overgenomen systemen, datalekken en grootschalige ddos-aanvallen tot gevolg. Door de introductie van goedkope internet-of-thingsapparaten, die beveiliging niet als belangrijkste eigenschap hebben, en het uitlekken van geavanceerde hacktools van overheden zijn er bovendien nieuwe kopzorgen bijgekomen voor wie internet zo veilig mogelijk wil houden.

In Nederland ontstond rond de verkiezingen ophef over de beveiliging van het kiesproces en was, na de gebeurtenissen in de Verenigde Staten, sprake van mogelijke Russische inmenging. In die periode kwam naar buiten dat het Nationaal Cyber Security Centrum betrokken was bij de beveiliging van politieke partijen en dat bedrijven gratis hulp hadden aangeboden bij de beveiliging van de verkiezingen.

Mede door deze ontwikkelingen is het belang van een organisatie als het NCSC in de loop van de tijd steeds groter geworden. Af en toe haalt het centrum het nieuws, maar over het algemeen is er niet veel over bekend. Door de zojuist genoemde ontwikkelingen is er genoeg reden om eens te kijken naar het NCSC zelf. In dit achtergrondartikel verdiepen we ons in deze organisatie door te kijken naar de geschiedenis, de taken en de activiteiten ervan. Daarnaast spraken we met NCSC-hoofd Hans de Vries en met onderzoekers die nauw met het NCSC hebben samengewerkt om een beeld van de organisatie te krijgen.