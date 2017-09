Topman OM: Openbaar Ministerie is nog niet klaar voor cybercriminaliteit

Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie en daarmee de hoogste functionaris, laat in een interview met het AD op zaterdag weten dat de organisatie de cybercriminaliteit in Nederland moeilijk bij kan houden.

Van der Burg zegt dat encryptie een groot obstakel vormt voor de werkzaamheden van het Openbaar Ministerie. 'Het kost enorm veel mankracht om één gewone iPhone te ontsleutelen,' stelt hij. Wanneer cybercriminelen kiezen voor een extra versleutelde smartphone wordt het werk nog moeilijker. 'De technologie verandert zo snel, dat het moeilijk is om bij te houden.' Verder benadrukt hij dat 'een dader zomaar aan de andere kant van de wereld kan zitten'.

Het plegen van cybercriminaliteit zou ook steeds makkelijker worden. 'Met een pakketje van het darkweb kun je als betrekkelijke leek, met een mooie gebruiksaanwijzing, een aanval organiseren op een bedrijf waar je een hekel aan hebt. Vroeger was dat voorbehouden aan technici. Het onvoorstelbare wordt voorstelbaar, als het gaat om cybercrime.'

Hij tekent ook aan dat het Openbaar Ministerie 'van oorsprong geen digitale organisatie' is. Daar wordt echter wel aan gewerkt. Er zijn 38 plekken bij gekomen voor nieuwe officieren van justitie, waarvan er tien bestemd zijn voor officieren met een achtergrond in it of cybersecurity. Daarvan zijn echter tot op heden slechts vier plekken opgevuld, waardoor nu overwogen wordt om niet alleen te zoeken naar juristen die weten van it en security, maar ook naar it- en security-experts die in het kader van dit werk een juridische master kunnen halen.

Encryptie is al langer een pijnpunt voor handhavers over heel de wereld. Een bekend voorbeeld hiervan is de juridische strijd tussen Apple en de Amerikaanse FBI om de ontsleuteling van de iPhone van de San Bernadino-schutter, die uiteindelijk niet tot het eind werd uitgevochten. Ook AIVD-hoofd Rob Bertholee heeft zijn problemen met encryptie kenbaar gemaakt. Hij ging daarin echter verder dan Van der Burg nu gaat en riep tot een wettelijk verplichte beperking van encryptie in apps als Telegram en WhatsApp.