OM eist jarenlange celstraffen voor online drugshandel en witwassen bitcoins

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee hoofdverdachten in een drugs- en witwaszaak gevangenisstraffen van zes en vierenhalf jaar geŽist. Het OM stelt dat de twee een criminele organisatie vormden die zich richtte op grootschalige internationale drugshandel via internet.

Volgens het OM hebben de twee hoofdverdachten tussen juni 2014 en oktober 2015 een grote hoeveelheid harddrugs verhandeld via darknetmarktplaatsen. In de periode zouden 872 bestellingen verstuurd zijn naar 49 verschillende landen, bestaande uit tenminste 14.646 xtc-pillen, 4828 gram speed, 774 gram cocaïne en 943 gram mdma. De hoofdverdachten zijn twee mannen van 24 jaar uit Amsterdam en Utrecht.

Er zijn in totaal zes verdachten in de zaak. Tegen twee medeverdachten heeft het OM achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen nog twee andere verdachten, die volgens het OM een ondergeschikte rol spelen in de zaak, heeft de officier van justitie een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, een werkstraf van 180 uur en een geldboete van dertigduizend euro geëist. Deze twee worden verdacht van witwassen en bezit van munitie.

De hoofdverdachte uit Amsterdam zou verder op grote schaal bitcoins hebben gekocht voor een waarde die drie tot acht procent lager lag dan de daadwerkelijke waarde ervan. Vervolgens werden de bitcoins met winst verkocht. Op deze manier werd ruim vijf miljoen euro aan bitcoins verzilverd. Volgens het OM heeft onderzoek aangetoond dat deze bitcoins grotendeels een illegale herkomst hadden. Ook zou uit getapte telefoongesprekken en getuigenverklaringen blijken dat de verdachten hier weet van hadden.

Het wordt de verdachten aangerekend dat zij andere criminelen gefaciliteerd hebben bij het winstgevend maken van strafbare activiteiten, door de bitcoins te kopen. Het OM stelt dat de medeverdachten een cruciale rol speelden bij het witwassen en dat er 'diverse constructies' werden gebruikt met als doel om argwaan bij banken en autoriteiten te voorkomen.

De aanhouding van de verdachten vond plaats op 13 oktober 2015, nadat een bank een melding had gedaan van ongebruikelijke transacties. Het OM heeft berekend dat de verdachten 350.000 euro hebben verdiend met de drugshandel en witwassen. Geëist wordt dat zij dit terugbetalen aan de staat. Op 14 november doet de rechtbank uitspraak over de zaak.