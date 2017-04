Door Sander van Voorst, dinsdag 4 april 2017 15:58, 19 reacties • Feedback

De AIVD heeft zijn jaarverslag voor 2016 gepubliceerd. Daarin stelt de dienst dat Nederland zich 'volop in het vizier bevindt van Russische inlichtingendiensten'. Bovendien zou Rusland pogingen hebben gedaan de verkiezingen te be´nvloeden met nepnieuws.

Zo laat AIVD-hoofd Rob Bertholee aan de AIVD weten dat 'er een poging is gedaan om kiezers mogelijk in de verkeerde richting te duwen door berichten te verspreiden die niet of slechts gedeeltelijk waar zijn'. Deze pogingen zouden echter niet succesvol zijn geweest. Voorbeelden noemt de directeur niet. In het jaarverslag schrijft de AIVD dat Rusland zich vooral richt op 'vergaring van inlichtingen op terreinen zoals economie, wetenschap, politiek en defensie' naast 'het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen, beeldvorming en publieke opinie'.

Daarbij maakt het land gebruik van 'digitale aanvallen', maar ook van personen die zich in Nederland bevinden. Meer in het algemeen stelt de AIVD dat statelijke partijen 'structureel particuliere ict-bedrijven als cover gebruiken om de bron van digitale spionage te verhullen'. Dat zou komen doordat Nederland een aantrekkelijk land is vanwege de goede digitale infrastructuur. Andere landen zouden deze gebruiken om aanvallen op derde landen uit te voeren, waardoor Nederland 'ongewild betrokken raakt'. Net als in eerdere verslagen zegt de AIVD dat Nederlandse overheidsinstellingen ook vorig jaar weer 'herhaaldelijk doelwit waren van omvangrijke en hardnekkige digitale spionageaanvallen'.

In het verslag komt eveneens naar voren dat de AIVD sterk is gegroeid in 2016, nadat er in 2015 meer geld voor de dienst beschikbaar is gesteld. Zo zijn er meer dan 240 nieuwe medewerkers in dienst gekomen, waarmee het totale aantal fte's aan het einde van vorig jaar op 1768 is komen te staan. Naast andere functies heeft de AIVD extra investeringen gedaan in het aantrekken van ict-specialisten. De dienst zegt dat er dit jaar opnieuw 200 medewerkers in dienst worden genomen.