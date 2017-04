Door Joris Jansen, dinsdag 4 april 2017 15:47, 26 reacties • Feedback

De Hoge Raad heeft in een arrest overwogen dat een in beslag genomen iPhone van een verdachte mag worden doorzocht, mits dit niet verdergaat dan een beperkte inbreuk op de privacy. De politie mag niet zomaar alle gegevens van de smartphone uitlezen.

De zaak gaat over de in beslag genomen iPhone van een verdachte van cocaïnesmokkel via Schiphol. De Koninklijke Marechaussee heeft de iPhone en de simkaart uitgelezen met behulp van XRY. Dit heeft belastend bewijs tegen de verdachte opgeleverd. Het Hof oordeelde in hoger beroep dat de politie de telefoon mocht doorzoeken op basis van een artikel uit het Wetboek van Strafvordering, dat de bevoegdheid geeft om voorwerpen die kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding, in beslag te nemen.

De verdachte ging in cassatie en vond dat deze doorzoeking in strijd is met het recht op privacy dat is vastgelegd in het EVRM . De Hoge Raad stelt dat een opsporingsambtenaar geen voorafgaande goedkeuring van een onderzoeksrechter of officier van justitie nodig heeft om onderzoek te doen naar een in beslag genomen elektronische gegevensdrager. Zolang het onderzoek beperkt van aard is, mag de inhoud op de telefoon worden doorzocht. Dit onderzoek moet dan beperkt blijven tot het raadplegen van een gering aantal gegevens. Als er een compleet beeld is verkregen door het onderzoek en dus veel meer gegevens zijn bekeken, dan kan dat onderzoek onrechtmatig zijn jegens de verdachte.

Volgens de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Amsterdam deze maatstaf niet gebruikt en is er ten onrechte van uitgegaan dat de wet wel een basis biedt voor een uitgebreid onderzoek. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam, dat moet beoordelen of bij het feitelijke onderzoek sprake was van een te vergaande inbreuk op de privacy van de verdachte. Omdat de wet weinig specifieks voorschrijft voor het doorzoeken van een smartphone, werkt de minister aan een wettelijke regeling hiervoor.