Door Joris Jansen, woensdag 29 maart 2017 16:09, 16 reacties • Feedback

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft geoordeeld dat een blog waarop een persoon die een ander in een kwaad daglicht stelde door middel van het plaatsen van een negatieve beschuldiging, niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze reactie.

De zaak gaat over een Zweedse blog die een Zweedse man, Daniel Pihl, in een blogpost ervan beschuldigde betrokken te zijn bij een nazistische politieke partij. Een dag daarna plaatste een anonieme persoon een stekelige reactie op deze blogpost waarin hij zei dat Pihl 'volgens meerdere mensen een echte hash-junkie is'. Negen dagen later plaatste Pihl een reactie waarin hij de de beschuldigingen ontkende. Daarbij eiste hij dat de negatieve aantijgingen werden verwijderd.

Een dag later verwijderde de website de blogpost en het negatieve commentaar en maakte daarbij excuses, omdat de blogpost gebaseerd zou zijn op foute informatie. Pihl vond dit onvoldoende, omdat de aantijgingen via zoekmachines gewoon waren terug te vinden. Hij klaagde de blog aan voor het symbolische bedrag van één Zweedse Kroon. Pihl vond dat er sprake was van laster en dat de blog te lang wachtte met het verwijderen van de blogpost en de negatieve reactie.

De regionale rechtbank in Zweden wees de claim van Pihl af. De rechter vond de het negatieve commentaar weliswaar laster, maar zag geen juridische grond op basis waarvan hij de blog verantwoordelijk kon houden voor het uitblijven van een snellere rectificatie. Ook in hoger beroep kreeg Pihl ongelijk. De hoogste Zweedse rechter wilde de zaak niet behandelen, waarna Pihl de zaak aanbracht bij de Zweedse ombudsman.

Pihl stelde dat de Zweedse staat actieve verplichtingen op basis van het recht op privacy uit het EVRM niet had nageleefd doordat de rechtbanken de blog niet aansprakelijk stelden voor laster. Hij vond dat de Zweedse wetten het hem onmogelijk maken om de website verantwoordelijk te houden voor het negatieve commentaar, en daarmee zou de Zweedse staat hebben bijgedragen aan het schenden van zijn in het EVRM vastgelegde recht op privacy. Ook de ombudsman stelde Pihl in het ongelijk, waarna hij de zaak aanbracht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Europese Hof stelde allereerst vast dat het negatieve commentaar weliswaar beledigend was en inderdaad als laster te zien was, maar het was onvoldoende om het te kwalificeren als aanzetten tot haat of geweld. Volgens het Hof hebben de Zweedse autoriteiten verder een goede balans aangebracht tussen dit recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting. Omdat het negatieve commentaar niet aanzette tot haat of geweld, de blog klein van omvang was, werd gerund door een non-profitorganisatie, en de blog de dag na de klacht van Pihl het commentaar en de blogpost had verwijderd, oordeelt het Hof dat de Zweedse rechtbanken terecht hebben geoordeeld dat het recht op privacy niet is geschonden.

Met deze uitspraak lijkt het Hof niet van sites, in ieder geval niet van non-profitorganisaties met kleine websites, te verlangen dat zij geplaatste commentaren vooraf moeten monitoren of een notice-and-take-down-systeem moeten hebben. De blog had op haar website duidelijk staan dat ze geplaatste commentaren niet controleerden voordat ze gepubliceerd worden. Daarnaast wordt met deze uitspraak duidelijk dat een website pas daadwerkelijk aansprakelijk kan worden gesteld als deze niet in actie komt nadat er commentaren van derden worden geplaatst die overduidelijk in strijd zijn met de wet en echt te ver gaan, bijvoorbeeld als er wordt opgeroepen tot haat of geweld. Als het gaat om laster of smaad en de website reageert daarop door de reactie te verwijderen, kan de website dus niet zomaar aansprakelijk worden gehouden.