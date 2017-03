Door Joris Jansen, dinsdag 28 maart 2017 12:14, 38 reacties • Feedback

Submitter: Wilbert de Vries

Een rechter heeft bepaald dat een bedrijf dat te maken had met een gehackte telefoonlijn in totaal ruim een ton aan Ziggo moet betalen. De schade bestond volgens Ziggo uit de inkoopkosten voor het bij KPN ingekochte netwerk. Deze kosten waren nodig voor dure verbindingen met Cuba.

De zaak gaat om een bedrijf waarvan de telefoonlijn in 2011 is gehackt. Met de lijn zijn dure verbindingen gemaakt met nummers in Cuba. Provider Ziggo stelt dat dit in totaal ruim 162.000 euro heeft gekost. De rechter oordeelde dat het bedrijf de inkoopkosten van Ziggo moet betalen, aangezien Ziggo geen eigen netwerk heeft in Cuba en hiervoor de benodigde verbindingen heeft moeten inkopen bij KPN. Deze kosten beslaan samen met de wettelijke rente ruim een ton. Het bedrijf heeft volgens de rechter in zijn verdediging niet kunnen aantonen dat het in 2011 aan Ziggo heeft voorgesteld om de gehackte telefoonlijn af te sluiten.

Het andere deel van de vordering van ruim 162.000 euro bestond volgens Ziggo uit onderhoudskosten voor de gehackte lijn. De rechter ging daar niet in mee en vond dat Ziggo onvoldoende had onderbouwd waarom deze onderhoudskosten van Ziggo bij het bedrijf in rekening werden gebracht, terwijl voor de lijn enkel gebruik is gemaakt van het netwerk van KPN.

In een eerder tussenvonnis in deze zaak heeft de rechter een beroep van het bedrijf op de redelijkheid en billijkheid toegekend, voor wat betreft de door Ziggo in rekening gebrachte gesprekskosten van de gehackte telefoonlijn. Deze gesprekskosten naar Cuba hoeft het bedrijf dus niet aan Ziggo te betalen, omdat dat volgens de rechter, gelet op de hack, niet redelijk zou zijn.

De kosten die Ziggo heeft moeten maken voor de verbindingen met Cuba zijn door de rechter echter uitgezonderd van dit beroep op de redelijkheid en billijkheid. Daarmee maakt de rechter onderscheid tussen de daadwerkelijke belkosten die de hackers met de telefoonlijn hebben gemaakt, en de kosten die Ziggo heeft moeten maken om de oneigenlijke verbindingen naar Cuba te faciliteren. De laatstgenoemde kosten moet het bedrijf dus wel betalen aan Ziggo. Uit de feiten van de zaak blijkt niet op welke manier de telefoonlijn precies is gehackt.