Door Sander van Voorst, donderdag 2 maart 2017 14:33, 49 reacties • Feedback

Submitter: arnovos

Het Europese Hof heeft donderdag in een uitspraak bepaald dat gesprekken naar een klantenservice niet duurder mogen zijn dan gesprek met een gewoon nummer. Wat de gevolgen voor Nederland zijn, is nog niet bekend.

Het Europese Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een Duitse zaak. Daarin ging het om een bedrijf dat bepaalde tarieven hanteerde voor gesprekken naar zijn niet-geografische 0180-nummer, namelijk 14 cent per minuut vanaf een vaste aansluiting en 42 cent per minuut vanaf een mobiel nummer. Deze tarieven waren hoger dan een gesprek naar een gewoon nummer. Een Duitse rechter wilde in die context van de Europese rechter weten hoe het begrip 'basistarief' uit de Europese regelgeving moet worden uitgelegd. Met de huidige uitspraak geeft het Hof een definitie van dat begrip.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken laat aan Tweakers weten dat de uitspraak wordt bestudeerd, maar dat het op dit moment nog te vroeg is om concreet in te gaan op de gevolgen voor Nederland. Op dit moment geldt er sinds 2014 een maximumtarief van 1 euro voor gesprekken naar de klantenservice van organisaties. Een woordvoerder van toezichthouder ACM laat dan ook weten dat de gevolgen voor Nederland waarschijnlijk niet zeer groot zullen zijn.

Volgens het EU-Hof zouden consumenten door hogere kosten belemmerd worden om informatie over een gesloten overeenkomst te krijgen of hun rechten in te roepen, bijvoorbeeld als het gaat om garantie. Zolang een bedrijf het basistarief hanteert, maakt het niet uit of het hier winst uit behaald.