Door Sander van Voorst, donderdag 2 maart 2017 13:35, 42 reacties

Google heeft een verandering van zijn Gmail-dienst aangekondigd, waardoor gebruikers grotere bijlagen kunnen ontvangen. De maximale bestandsgrootte is verhoogd naar 50MB. Dit geldt niet voor verstuurde bijlagen.

Google maakt de verandering bekend op zijn G Suite-blog. Daarin stelt het bedrijf dat de grotere bestandsgrootte vanaf donderdag ingaat voor alle Gmail-gebruikers. Zij moeten in de komende drie dagen van de nieuwe functie gebruik kunnen maken.

Tot nu toe gold er een limiet van 25MB voor het ontvangen van bijlagen. Voor grotere bestanden moeten gebruikers uitwijken naar Google Drive, aldus de zoekgigant. Gebruikers die zelf een bijlage willen versturen, zitten nog wel vast aan de limiet van 25MB. Waarom daar geen wijziging in komt, maakt Google niet bekend. Ook blijkt niet dat er plannen zijn om de maximale bestandsgrootte voor uitgaande bijlagen aan te passen.

Google begon in 2004 met het aanbieden van Gmail-accounts met een opslag van 1GB, wat in eerste instantie werd gezien als grap. Inmiddels is de gratis opslag opgelopen tot 15GB per gebruiker, die wordt gedeeld tussen Gmail, Drive en Photos. Google maakte eerder bekend dat sinds deze maand geen javascript-bestanden meer als bijlage verstuurd kunnen worden uit veiligheidsoverwegingen.