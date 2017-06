Google stopt met scannen van Gmail-berichten voor gepersonaliseerde advertenties

Google heeft bekendgemaakt dat het in de loop van dit jaar stopt met het scannen van e-mails in de consumentenversie van Gmail. De zoekgigant deed dit om advertenties aan te passen aan de profielen van gebruikers.

Google schrijft dat het daarmee zijn beleid 'in lijn wil brengen met het beleid van zijn andere producten'. Zo zegt het bijvoorbeeld de inhoud van e-mails in de zakelijke variant van Gmails niet te doorzoeken. Na de verandering worden advertenties alleen nog weergegeven op basis van de voorkeuren van gebruikers, aldus de zoekgigant.

Het bedrijf geeft geen verdere redenen voor zijn beslissing. Volgens Bloomberg wil Google de verwarring bij klanten wegnemen, die komt doordat er een verschil in beleid bestaat tussen de zakelijke en de consumentenversie. Zo legt Google-topvrouw Diane Green uit dat er 'ondubbelzinnige duidelijkheid' moet komen door het onderscheid weg te nemen. Er zullen nog wel advertenties binnen Gmail getoond worden, aldus het persbureau.

In 2014 stopte het bedrijf met het scannen van e-mails in Gmail voor bedrijven en overheden. Ook destijds gaf het geen uitleg voor de beslissing, het leek er toen op dat de wijziging was ingegeven door een rechtszaak. Kort daarvoor was het bedrijf al gestopt met het scannen in Gmail voor studenten. Volgens Google heeft de e-maildienst inmiddels meer dan 1,2 miljard gebruikers.