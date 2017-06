Solar Team Twente presenteert Red Shift-zonneauto

Solar Team Twente heeft zijn nieuwe zonneauto officieel gepresenteerd, nadat er eerder al details bekend waren geworden over het ontwerp. De auto, genaamd Red Shift, is voorzien van een verbeterd 'Sabine'-systeem, dat het team in 2015 al eens inzette.

Volgens het team is Sabine 2.0 het 'geheime wapen' van de auto. Het systeem is volledig opnieuw ontworpen, waardoor het twee keer zo efficiënt als de voorganger moet zijn. In 2015 leverde het systeem een half uur tijdswinst op, nu moet dat dus een uur zijn. Het team noemt geen nadere details over de werking van het systeem.

Uit de beschrijving van de eerste variant is op te maken dat dat de naam staat voor 'Solar Array Balancing Interface Not Expected'. Met het systeem wordt energie verdeeld over verschillende zonnecellen in een array, waardoor de zwakste schakel, een cel in het array in de schaduw bijvoorbeeld, de maximale output van de andere cellen minder negatief beïnvloedt.

Naast dit systeem spreekt het team nog van twee andere 'elektronische innovaties', die samen moeten werken met Sabine. Daarvan wil het de details echter pas op een later tijdstip naar buiten brengen. De vernieuwingen hebben eveneens te maken met het verbeteren van de efficiënte.

Eerder maakte Solar Team Twente al het ontwerp van de Red Shift bekend. Toe bleek dat de auto halve meter smaller is dan de voorganger uit 2015, de Red One. De versmalling heeft te maken met een wijziging in het reglement van de competitie. Zo mogen deelnemende voertuigen nog maar vier vierkante meter gebruiken voor zonnepanelen, in het verleden was dat zes vierkante meter.

De onthulling vond plaats op vliegveld Twente en was onder meer door een livestream te volgen. Met de nieuwe auto wil het team in de Challenger-klasse deelnemen aan de World Solar Challenge, die in oktober in Australië plaatsvindt. Daarbij moeten deelnemende teams in totaal 3000km afleggen tussen de plaatsen Darwin en Adelaide. Dit jaar bestaat het evenement 30 jaar.