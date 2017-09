Twentse zonneauto loopt week vertraging op bij transport Solar Race

Solar Team Twente heeft een tegenslag te verwerken, een maand voor het begin van de Bridgestone World Solar Challenge in AustraliŽ. De wagen van het team, de RED Shift, had al in Darwin moeten staan, maar komt waarschijnlijk pas eind deze week aan.

Als de zonnewagen inderdaad pas op vrijdag 8 september aankomt, zoals nu de verwachting is, is dat een tegenvaller voor de studenten. Ze hebben dan een week minder om aan de auto te sleutelen en deze voor te bereiden op de race, die 8 oktober van start gaat.

"De box heeft eerst drie dagen vast gestaan op het vliegveld in Kuala Lumpur. Nu is hij blijven steken in Sydney", vertelt teamleider Olivier Berghuis. Het team van negentien studenten van de Universiteit Twente en Saxion, stelt zich er nu op in om zo snel mogelijk na aankomst van de RED Shift aan de slag te kunnen en met overuren de verloren tijd te compenseren.