Het Solar Team Twente van de Universiteit Twente en Saxion hebben het ontwerp van de zonneauto die gaat meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge gepresenteerd. De auto genaamd 'Red Shift' is een halve meter smaller ten opzichte van de in 2015 gebruikte zonneauto, de Red One.

Teamleider van het Solar Team Twente, Olivier Berghuis, toont zich hoopvol over de overwinningskansen van de auto. "Met een aantal belangrijke ontwerpinnovaties maken wij een goede kans op de wereldtitel in Australië. In de auto verschuilen zich net zoals vorig jaar mooie elektronische, mechanische en structurele systemen die het verschil kunnen maken tijdens de race”, aldus Berghuis. Het team zegt met enkele technische verrassingen te verwachten de concurrentie voor te blijven. Nadere technische details hierover worden op een later moment bekendgemaakt.

De ontwerpinnovaties bestaan uit allerlei kleine veranderingen aan de auto. Zo is er bij het ontwerp tot op detailniveau rekening gehouden met het creëren van een lagere luchtweerstand. Ontwerper Jeroen Minnema zegt dat door het continue proces van berekenen, analyseren en het doorvoeren van verbeteringen een zeer sterk aerodynamisch ontwerp is neergezet. Zo is de hoofdvleugel ten opzichte van de wielen naar voren geplaatst en is het aantal wielkappen teruggebracht van drie naar twee.

De versmalling van de auto hangt samen met de gewijzigde reglementen die de organisatie van de Bridgestone World Solar Challenge vorig jaar heeft bekendgemaakt. In plaats van zes vierkante meter mogen de zonnepanelen op de auto's in de Challenger-klasse nog maar vier vierkante meter in beslag nemen. Teams moeten ook een koelsysteem inbouwen en het is niet langer toegestaan om het voertuig actief te besproeien met gedemineraliseerd water.

Hoewel de auto's minder zonnepanelen mogen bevatten, zijn de maximale afmetingen verruimd. De organisatie denkt dat dit zal resulteren in meer diversiteit in de ontwerpen van de deelnemende teams. Ontwerpen voor de Challenger- en Cruiser-klasse mogen maximaal 5 meter lang, 2,2 meter breed en 1,6 meter hoog zijn. Bij de race in 2015 was dat nog 4,5x1,8x2,2 meter.

Sinds het jaar 2001 hebben Nederlandse teams op twee edities na in alle edities van de tweejaarlijkse World Solar Challenge gewonnen. In 2015 won het team uit Eindhoven de Cruiser-klasse en ging TU Delft ervandoor met de winst in de Challenger-race. Er doen aan de komende editie meer dan 50 teams mee afkomstig uit 25 verschillende landen.

De eerstvolgende Bridgestone World Solar Challenge gaat op 8 oktober 2017 van start in Australië. De route van Darwin naar Adelaide is 3000km lang en de verwachting is dat de eerste auto's op 12 oktober de finish bereiken. De race kent vier verschillende klassen. Het Twentse solarteam doet mee met de Challenger Class, wat wordt gezien als de koningsklasse voor zonneauto's.