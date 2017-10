Stella Vie-wagen van TU Eindhoven gaat vlak voor finish Solar Challenge stuk

De zonnewagen van de TU Eindhoven, Stella Vie, is een dag voor de finish van de World Solar Challenge stukgegaan. Het team hoopt de wagen donderdagavond lokale tijd te repareren en daardoor te kunnen finishen en de wedstrijd te winnen.

De lijmlaag van het middenconsole waar het stuursysteem aan vast zit, liet in een keer los, vertelt chauffeur Willem Zwagers tegen het Eindhovens Dagblad. Daardoor nam Zwagers bij de laatste bocht voor de laatste stop voor de finish ineens het hele stuursysteem mee tijdens het sturen.

Het team hoopt donderdagavond lokale tijd het stuursysteem weer vast te kunnen zetten om zo vrijdag te kunnen finishen in de Australische stad Adelaide. De auto komt vermoedelijk niet als eerste over de finish, maar dat is niet wat de score bepaalt: dat is vooral efficiëntie. Het Eindhovense teams staat op een score van 80, terwijl de nummer twee nu een score van 31,5 heeft. De meeste teams hebben zonneauto's met plaats voor drie personen, in de Stella Vie passen er vijf. Door meer personen te vervoeren scoort het team van TU Eindhoven meer punten.

De Stella Vie doet mee in de Cruiser-klasse van de World Solar Challenge. In de Challenger-klasse heeft de finish al plaatsgevonden. Daarin won het team uit Delft met de Nuna9-wagen. Sinds het jaar 2001 hebben Nederlandse teams op twee edities na in alle edities van de World Solar Challenge gewonnen. De wedstrijd wordt om het jaar gehouden. Bij de vorige editie in 2015 won het team uit Eindhoven de Cruiser-klasse en ging TU Delft ervandoor met de winst in de Challenger-race.