Hackers stelen data over JSF bij een Australische onderaannemer

Een medewerker van het Australian Signals Directorate, een inlichtingendienst, heeft gezegd dat hackers in totaal 30GB aan data hebben gestolen over de JSF-straaljager, marinevaartuigen, het P-8-verkenningsvliegtuig, het Hercules-transportvliegtuig en gps-geleide bommen.

De hackers hadden sinds juli 2016 toegang tot het netwerk van een klein Australisch luchtvaartbedrijf, een onderaannemer van het Australische ministerie van Defensie. Het buitmaken van data begon twee weken daarna volgens een manager van het Australian Signals Directorate, Mitchell Clark. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een presentatie.

De federale Australische overheid zegt niet te weten wie de hackers waren en stelt dat de gestolen informatie geen gevoelige geheime data betreft, maar slechts commercieel gevoelige gegevens. Clarke zei tijdens de presentatie echter dat het om een uitgebreide datadiefstal ging. Welke gegevens er precies zijn buitgemaakt is niet duidelijk, al zei Clarke wel dat er onder de gestolen informatie over de marineschepen onder meer materiaal zat waarmee helemaal kan worden ingezoomd tot op de stoel van de kapitein.

Voor de inbraak bleek een tool genaamd China Chopper te zijn gebruikt. Het kostte de hackers volgens Clark bijzonder weinig moeite om het netwerk binnen te dringen, mede omdat het bedrijf bij bepaalde internetdiensten nog steeds gebruikmaakte van standaardwachtwoorden zoals 'admin' en 'guest'. Het betreft een klein bedrijf dat vijftig mensen in dienst heeft, waarbij het netwerk werd onderhouden door één it'er.

Gegevens over de JSF zijn al vaker doelwit geweest van hackers. Zo braken onbekenden in april 2009 in op computersystemen van het Join Strike Fighter-straaljagerproject, waarbij meerdere terabytes aan gegevens zijn gestolen. Er is gespeculeerd dat China de hierbij buitgemaakte data heeft gebruikt voor de ontwikkeling van de eigen J31-straaljager, die veel op de JSF lijkt. In mei 2013 zouden Chinese hackers via een hack geheime ontwerpen hebben gestolen van meerdere wapensystemen, waaronder de JSF.

Mede omdat de JSF is ontwikkeld door een groot aantal westerse landen, zijn talloze defensiebedrijven bij het programma betrokken, waardoor de gevoelige gegevens bij allerlei verschillende bedrijven op hun netwerken staan.

Bovenaan de JSF; daaronder de Chinese J-31.