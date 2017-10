Enquête: jongeren zijn vaker tegen 'sleepwet' dan ouderen

Er zijn meer jongeren tegen de nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dan ouderen. Dat blijkt uit een enquête van I&O Research. Het lijkt erop dat er volgend voorjaar een referendum komt over de wet, die ook wel 'sleepwet' of 'aftapwet' heet.

Ongeveer de helft van de ondervraagden zei volgens het rapport van I&O Research voorstanders te zijn van de nieuwe Wiv, terwijl ongeveer 30 procent zei tegen de wet te zijn. Bij de ondervraagden tot 35 jaar was meer dan 45 procent tegen de wet, terwijl dat bij 35+-ers onder de 30 procent kwam. Van de ondervraagde 65+-ers is 19 procent tegen de nieuwe Wiv.

Het aantal tegenstanders is wel gegroeid door het initiatief om een referendum te houden over de wet. Dat initiatief haalde maandag de vereiste 300.000 handtekeningen. De initiatiefnemers bieden de handtekeningen komende week aan. Eerder bleek al dat een referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zou kunnen plaatsvinden. Of het referendum er komt, is nog altijd niet zeker. Het nieuwe kabinet wil af van referenda.

Een onderzoeker van I&O zegt tegen de NOS dat voorstanders 'ik heb niets te verbergen' als argument gebruiken, terwijl ze ook willen dat de overheid voldoende instrumenten in handen heeft om mogelijke terroristen op te sporen. Tegenstanders vrezen voor hun privacy, aldus de onderzoeker.

I&O heeft vorig weekend 1603 Nederlanders gevraagd naar hun mening over de 'sleepwet' en de resultaten gewogen op onder meer geslacht, leeftijd en opleidingsniveau om zo tot een resultaat te komen dat representatief zou moeten zijn voor de Nederlandse bevolking. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een uitgebreid achtergrondverhaal over de maatregelen en mogelijke gevolgen van de nieuwe Wiv. Een deel van de wet is op 1 september al ingegaan, een ander deel zou op 1 januari volgen.