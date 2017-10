Ubisoft toont gameplay vr-shooter Space Junkies en opent inschrijving bèta

Ubisoft heeft voor het eerst gameplaybeelden getoond van zijn vr-shooter Space Junkies. Ook opent de uitgever de inschrijving voor een gesloten bèta, die begin 2018 zal plaatsvinden. De game moet in de lente van dat jaar uitkomen voor de HTC Vive en Oculus Rift.

De game is voor het eerst speelbaar op het Oculus Connect 4-evenement, dat momenteel plaatsvindt. Begin volgend jaar wil ontwikkelaar Ubisoft Montpellier een gesloten bèta houden om de game te testen. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden via een website. Wanneer de test precies zal plaatsvinden en hoeveel mensen er toegelaten worden, is nog niet bekend.

Space Junkies is een multiplayer-vr-shooter waarin spelers met een jetpack op hun rug door de ruimte zweven. Het spel is alleen speelbaar met de HTC Vive en de Oculus Rift, in beide gevallen zijn de bijbehorende bewegingscontrollers vereist. Het spel zal crossplay tussen de twee platforms ondersteunen. Wat de game gaat kosten en wanneer het spel precies uitkomt is nog niet bekend.