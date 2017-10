WD zegt met mamr-technologie 40TB-hdd's te kunnen maken in 2025

Western Digital zegt dat het in 2019 zijn eerste hdd's met microwave-assisted magnetic recording-technologie gaat uitbrengen. De techniek moet een hogere datadichtheid mogelijk maken. In 2025 zou dat moeten resulteren in 40TB-hdd's.

WD presenteerde de mamr-technologie op een eigen evenement en demonstreerde daarbij naar eigen zeggen de eerste hdd die er gebruik van maakt. De techniek is uitgevonden door professor Jimmy Zhy van de Carnegie Mellon University. Hij publiceerde daar al in 2007 over en was aanwezig bij de presentatie van WD.

De fabrikant zegt al jaren te werken aan mamr-technologie en claimt dat er recent een doorbraak heeft plaatsgevonden op gebied van betrouwbaarheid en prestaties. Volgens WD kan doorontwikkeling van de techniek per jaar de datadichtheid met gemiddeld 15 procent verbeteren.

De mamr-technologie maakt gebruik van microgolven die worden gegenereerd door een spin torque oscillator, die zich vlakbij de schrijfkop bevindt. Deze genereert een elektromagnetisch veld dat het mogelijk maakt om gegevens met een veel hogere dichtheid naar een magnetische laag te schrijven, zonder dat daarbij de betrouwbaarheid in gevaar komt.

Microwave-assisted magnetic recording is een alternatief voor heat-assisted magnetic recording, ofwel hamr. Ook aan die technologie wordt al jaren gewerkt. Seagate schoof die techniek in 2010 naar voren als opvolger van pmr-hdd's, maar tot nu toe zijn er nooit hamr-hdd's verschenen. Dat komt volgens WD vanwege 'uitdagingen' op het gebied van materialen en betrouwbaarheid. Bij de mamr-techniek zou dat geen rol spelen. WD stelt dat de kosten van mamr-hdd's vergelijkbaar zijn met die van huidige pmr -hdd's.

In de aankondiging zegt WD dat het verwacht in 2019 de eerste mamr-hdd's gaat leveren. Het zou gaan om hdd's met een 'ultra hoge' capaciteit voor datacenters. Wat de capaciteit is, maakt de fabrikant niet bekend. Traditionele hdd's gaan momenteel tot maximaal 14TB.