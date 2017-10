DJI presenteert 6k-cameramodule met grote sensor voor drones

DJI heeft de Zenmuse X7 aangekondigd, een cameramodule met een grote sensor en verwisselbare lenzen, die geschikt is voor de Inspire 2-drone van de fabrikant. De X7 filmt in 6k-resolutie in rawformaat.

In de Zenmuse X7 zit een 24-megapixelsensor van het super35mm-formaat, vergelijkbaar met het aps-c-formaat in dslr's en systeemcamera's. DJI heeft een eigen DL-lensvatting en bijbehorende objectieven ontwikkeld. Samen met de cameramodule brengt de Chinese fabrikant objectieven met brandpunten van 16mm, 24mm, 35mm en 50mm op de markt. Die hebben allemaal een diafragma van f/2.8 en met uitzondering van de 16mm hebben ze een ingebouwde mechanische sluiter. De behuizing van de objectieven is gemaakt van koolstofvezel.

De cameramodule legt bestanden vast het CinemaDNG-formaat met een 6k-resolutie van 5760x3240 pixels of 6006x3200 pixels met 30fps. Opnemen met een hogere snelheid van 60fps kan met een resolutie van maximaal 3944x2088 pixels. Ook kan de cameramodule beelden vastleggen in Apple ProRes-formaat.

Om de Zenmuse X7 de lucht in te krijgen is een DJI Inspire 2 drone nodig. De cameramodule weegt 631 gram in combinatie met het 16mm-objectief. Volgens de fabrikant kan de Inspire 2 met die combinatie tot 23 minuten vliegen. De Zenmuse X7 is de opvolger van de Zenmuse X5-module. Voor dat model gebruikte DJI een kleinere micro four thirds-sensor en bijbehorende mft-vatting.

DJI brengt de Zenmuse X7 in november op de markt. De cameramodule kost los 2999 euro, zonder objectief. De objectieven kunnen per stuk voor 1499 euro worden aangeschaft, behalve de 50mm, die kost 1399 euro. De fabrikant komt ook met een set die bestaat uit de vier objectieven, dat pakket kost 4899 euro.