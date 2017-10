Seagate begint productie hamr-hdd's en komt in 2019 met 20TB-modellen

Seagate zegt vanaf 2019 hdd's te gaan leveren met een opslagcapaciteit van 20TB of meer, dankzij gebruik van heat-assisted magnetic recording. De fabrikant stelt dat de prijs per terabyte van hamr-hdd's lager is dan die van huidige hdd's.

Seagate meldt in een blog dat het op dit moment al de eerste hamr-hdd's aan klanten levert voor tests. De fabrikant zegt er al meer dan 40.000 geproduceerd te hebben. Volgens Seagate hebben de hdd's de tests goed doorstaan en werken ze zoals verwacht. Wat de opslagcapaciteit is van de huidige modellen, is niet bekend.

Volgend jaar wil Seagate starten met het produceren van hamr-hdd's op grotere schaal en in 2019 zou het leveren van hdd's met een opslagcapaciteit van 20TB of meer moeten volgen. De hdd's worden op dezelfde productielijn gemaakt als huidige traditionele hdd's. Volgens Seagate komen er in 2023 hdd's met een capaciteit van 40TB of meer beschikbaar.

Bij hamr-hdd's worden de magnetische gebieden waar data wordt opgeslagen onder verhitting van een laser gedemagnetiseerd en weer gemagnetiseerd. Daardoor kan data makkelijker geplaatst worden en kan de datadichtheid verhoogd worden. De hamr-hdd's gebruiken platters van glas, meldt Seagate. Dat is noodzakelijk omdat de platters tegen hogere temperaturen moeten kunnen, volgens Hoya tot wel 700°C. Huidige op aluminium gebaseerde platters zouden maximaal 200°C kunnen weerstaan.

Seagate werkt al jaren aan de hamr-techniek. De fabrikant stelt dat in de afgelopen negen jaar de datadichtheid ieder jaar met 30 procent is toegenomen en ook in de toekomst zou die stijging doorgezet kunnen worden. Bovendien stelt de fabrikant dat de prijs per terabyte lager is dan bij huidige pmr -hdd's. De gebruikte schrijfkop is wel duurder, maar omdat de capaciteit per schijf hoger is, resulteert dat in een lagere prijs per terabyte.

Met de huidige pmr-techniek is het maken van hdd's met een hogere opslagcapaciteit vrijwel niet meer mogelijk. Fabrikanten zoeken daarom naar alternatieven. WD kondigde eerder deze maand aan dat het in 2019 de eerste hdd's met microwave-assisted magnetic recording-technologie gaat uitbrengen. De mamr-technologie maakt gebruik van microgolven die worden gegenereerd door een spin torque oscillator, die zich vlakbij de schrijfkop bevindt. Deze genereert een elektromagnetisch veld dat het mogelijk maakt om gegevens met een veel hogere dichtheid naar een magnetische laag te schrijven, zonder dat daarbij de betrouwbaarheid in gevaar komt.

WD claimt dat er bij de hamr-techniek van Seagate meer 'uitdagingen' zijn op het gebied van materialen en betrouwbaarheid en dat zou bij de eigen mamr-techniek niet het geval zijn. Ook WD zegt dat de kosten voor mamr-hdd's vergelijkbaar zijn met die van huidige hdd's. Volgens de plannen van Western Digital zouden er rond 2025 hdd's met een capaciteit van 40TB op de markt komen.