Seagate brengt volgend jaar 18TB- en 20TB-hdd's uit

Seagate heeft gesteld dat het in 2020 harde schijven met capaciteiten van 18TB en 20TB op de markt zal brengen. Het bedrijf verwacht dat het rond 2026 zijn eerste hdd's met een capaciteit van 50TB of hoger uit kan brengen.

Seagate brengt in de eerste helft van 2020 zijn eerste 18TB-hdd's uit. Deze harde schijven zullen naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op Seagates nine-platter-platform. Het nine-platter-platform wordt al gebruikt in enkele harde schijven, waaronder de Exos 16TB-hdd. Hierdoor zal het relatief simpel zijn voor Seagate om de aankomende 18TB-hdd op grote schaal te produceren. Seagate geeft bovendien aan dat de aankomende 18TB-hdd conventional magnetic recording zal gebruiken, een techniek waarvoor het productieproces relatief simpel is.

Seagate zegt ook in de tweede helft van 2020 zijn eerste 20TB-hdd uit te brengen; die maakt gebruik van shingled magnetic recording. Dit werkt wat ingewikkelder in vergelijking met het eerdergenoemde cmr, maar moet hogere opslagcapaciteiten mogelijk maken. Deze harde schijf zal bovendien gebaseerd zijn op de hamr-technologie. Deze heat-assisted magnetic recording-techniek moet zorgen voor een hogere datadichtheid, wat op zijn beurt eveneens voor hogere capaciteiten moet zorgen.

Tegen 2026 wil Seagate harde schijven met een capaciteit van 50TB of hoger uitbrengen. Deze schijven zullen ook gebaseerd zijn op de hamr-technologie. Seagate levert momenteel al enkele hamr-hdd's aan een select aantal partners, maar in 2020 moet de productie hiervan worden opgeschroefd. In 2017 gaf Seagate aan dat het bedrijf dit jaar met hamr-hdd's van 20TB zou komen, maar dit is nu dus een jaar opgeschoven.